Santander setzt bei der Digitalisierung auf FinTecSystems

München (ots) - FinTecSystems, einer der führendenKontoinformationsdienste und Banking-API-Anbieter in Deutschland,kooperiert zukünftig mit der Santander Consumer Bank AG. Mit derBank, die zur Santander Gruppe gehört, setzt nach DKB/SKG einweiteres großes Kreditinstitut bei der Digitalisierung auf dieinnovativen Services von FinTecSystems (www.fintecsystems.com).Santander kooperiert bereits mit mehreren FinTechs im Bereichdigitale Transformation. Mit der Produktsuite accourate und denmaßgeschneiderten API-Schnittstellen, die alle relevanten Banken inDeutschland, Österreich, Spanien und Frankreich abdecken, liefertFinTecSystems nun für Santander präzise Finanz- undKontoinformationen und damit eine wichtige Entscheidungsgrundlage fürOnline-Kredite und Bonitätsprüfungen. Die neuen Services sollensowohl in Online-Applikationen als auch am PoS (Point of Sale) zumEinsatz kommen."Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Santander und diegemeinsamen Schritte in der Digitalisierung des Geschäftsmodells derBank. Die digitale Bankauskunft via Online-Konto-Zugang ist einwichtiger Faktor im Risikomanagement bei Banken, denn damit lassensich Darlehens-Ausfälle effizient minimieren, das ist insbesonderebeim so genannten Konsumentenkredit wichtig", so Dirk Rudolf, Gründerund Geschäftsführer bei FinTecSystems.Mit dem Inkrafttreten der neuen Zahlungsdienst-Richtlinie PSD2 hatFinTecSystems die Lizenz als Kontoinformationsdienst (KID) undZahlungsauslösedienst (ZAD) bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt.Über FinTecSystemsFinTecSystems wurde 2014 in München gegründet und ist einer derführenden Banking-API-Anbieter in Deutschland. Neben denZahlungsauslösediensten (z.B. Direkt-Überweisungen) bietet dasUnternehmen mit dem Produkt accourate auch Kontoinformationsdienstean. Banken, Finanzdienstleister und Zahlungsdienstleister nutzenaccourate unter anderem, um in Echtzeit Kredit-Entscheidungen zutreffen und Bonitätsrisiken zu minimieren und Online-Überweisungen zuinitiieren. Das TÜV-zertifizierte FinTecSystems beschäftigt rund 40Mitarbeiter an fünf Standorten. www.fintecsystems.comPressekontakt:Thomas DoriathFinTecSystems GmbHEmail: tdoriath@fintecsystems.comTel.: +49 176 24244283Original-Content von: FinTecSystems, übermittelt durch news aktuell