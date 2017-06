Santander kauft Konkurrenten Banco Popular Espanol für einen Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Popular Espanol":

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat den in finanzielle Schieflage geratenen Konkurrenten Banco Popular Espanol für einen symbolischen Euro übernommen.



Wegen des Zukaufs werde das Kapital über die Ausgabe neuer Aktien um sieben Milliarden Euro erhöht, teilte die spanische Großbank am Mittwoch in Madrid mit. Mit dem Geld will die Santander die Kapitallücken der übernommenen Bank, die zuvor von der EZB als nicht überlebensfähig eingestuft wurde, stopfen./mne/zb