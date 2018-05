Santander fördert die Freie Universität Berlin (FOTO)

Mönchengladbach/Berlin (ots) -- Kooperationsvertrag in Berlin unterzeichnet- Santander stiftet Deutschlandstipendien und unterstütztFörderprojekt FUBiSDie Freie Universität Berlin und die Santander Consumer Bank AGhaben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Damit ist dieHochschule Teil des internationalen Netzwerks Santander Universities.Im Fokus der Kooperation stehen die Unterstützung der internationalenSommer- und Winteruniversität FUBiS durch 20 Stipendien sowie dieStiftung von 20 Deutschlandstipendien, deren Förderung zunächst bis2020 läuft. Ziel der Bank ist die Internationalisierung und dieUnterstützung junger Talente auszuweiten.Frei nach dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" darf Santandernach der Humboldt-Universität und der Technischen Universität mit derFreien Universität Berlin nun die dritte Hochschule in der Hauptstadtals Partner begrüßen. Dies verdeutlicht die Bedeutung Berlins alsWissenschaftsstandort innerhalb des globalen Netzwerkes SantanderUniversities. Zu den im Rahmen der Kooperation mit der FreienUniversität Berlin unterstützten Förderprojekten zählt dieinternationale Sommer- und Winteruniversität FUBiS. Sie sollausländischen Stipendiaten in verschiedenen Kursprogrammen an derFreien Universität helfen, neben sprachlichen Kompetenzen vor allemauch interkulturelle Aspekte zu erwerben und zu verinnerlichen.Zusätzlich werden zukünftig 20 Deutschlandstipendien durch Santandergestiftet.Den Kooperationsvertrag unterzeichneten im Rahmen einerFeierstunde Univ.-Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der FreienUniversität Berlin, und Oliver Burda, stellvertretenderVorstandsvorsitzender und Personalvorstand von Santander: "Als'Internationale Netzwerkuniversität' pflegt unsere Universitätvielfältige Kontakten zu Hochschulen und Organisationen im In- undAusland. Die Kooperation mit dem global größten HochschulnetzwerkSantander Universitäten wird unsere internationale Arbeithervorragend ergänzen", erklärte Peter-André Alt. Zum dem imExzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder ausgezeichnetenZukunftskonzept der Universität zählt neben der internationalenZusammenarbeit auch die Nachwuchsförderung.Oliver Burda betonte bei der Vertragsunterzeichnung: "Santanderliegt die Nachwuchsförderung sehr am Herzen, schließlich sind auchwir schon heute auf die Talente von morgen angewiesen. Wir sind daherfroh und stolz, dass unsere Förderung ganz konkret jungen Menschenhilft und wir seit heute über 130 Deutschlandstipendien pro Jahrfördern." Dadurch kommt Santander dem Ziel näher, jährlich rund 600Stipendienförderungen in Deutschland zu ermöglichen.Santander Universitäten ist Teil des globalen UnternehmensbereichsSantander Universities, über den Banco Santander seit 1996 inzwischenweltweit rund 1.200 einzigartige Kooperationen mit Universitätenaufgebaut hat. Diese Kooperationen unterscheiden sich von jenenanderer nationaler und internationaler Banken: Banco Santanderfördert akademische Institutionen in den Bereichen Lehre undForschung, internationale Kooperationen, Wissens- undTechnologietransfer, Unternehmensinitiativen, Austauschmöglichkeitenfür Studenten und Innovation. Weitere Informationen zu SantanderUniversities können Sie im Internet unterwww.santander.com/universities abrufen. Informationen zu SantanderUniversitäten in Deutschland finden Sie unter www.santander.de.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagenund Investmentfonds) von 986 Milliarden Euro. Santander hat weltweitetwa 133 Millionen Kunden, 13.700 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. 2017 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von6,619 Milliarden Euro, eine Steigerung um 7 Prozent zumVorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.de.Pressekontakt:Franziska RexCommunications02161 690-7426Franziska.Rex@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell