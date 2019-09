Santander bringt die erste vollständig auf Blockchain-Technologie basierende Anleihe auf den Markt

Madrid (ots) - Diese Anleihe über 20 Millionen Dollar öffnet dieTüren zu einer disruptiven Technologie, mit der die Ausgabe vonAnleihen schneller, effizienter und einfacher vonstattengehen kann.- Die Anleihe wurde ausgegeben und wird bis zum Ablauf in derBlockchain verbleiben.Banco Santander hat heute die Ausgabe der ersten vollständig aufBlockchain-Technologie basierenden Anleihe bekannt gegeben. Die Bankgibt die Anleihe anhand dieser Technologie aus und sie wirdausschließlich in der Blockchain verbleiben, was einen ersten Schrittzugunsten eines möglichen Sekundärmarkts mit verschlüsseltenWertpapieren in der Zukunft darstellt.Banco Santander selbst hat die Anleihe über 20 Millionen Dollarausgegeben, während ein gruppeninternes Unternehmen sie zumMarktpreis mit einem Quartalscoupon über 1,98 % aufgekauft hat.Santander Securities Services war dabei für die "Tokenisierung" unddie Verwahrung der Kodierungsschlüssel zuständig. Santander Corporateand Investment Banking (CIB), die globale Abteilung der Bank, dieUnternehmens- und institutionelle Kunden betreut, hat die Ausgabeangeführt, nachdem die in einem Blockchain-Labor von Santander 2016begonnen Arbeiten fortgeschritten waren.Santander hat die öffentliche Blockchain von Ethereum verwendet,dabei handelt es sich um eine der fortschrittlichsten verfügbarenOpen-Source-Blockchain-Technologien. So konnte die Bank die Anleihesicher "tokenisieren" und "permissioned" in eine Blockchaineintragen. Auch das zur Vervollständigung der Investition (Übergabegegen Zahlung in Blockchain) verwendete Bargeld und derQuartalscoupon wurden "tokenisiert", d. h., dass sie in einerBlockchain digitalisiert dargestellt werden. Dank der Automatisierungder Anleihe mit einer 1-jährigen Laufzeit wurde die Anzahl derüblicherweise in solche Vorgänge involvierten Vermittler reduziert,wodurch der Vorgang schneller, effizienter und einfacher wird. Zielvon Santander CIB ist die Zusammenarbeit mit den innovativsten Kundenund der Übergang von der Projekt- in die Produktentwicklungsphase.José García Cantera, Finanzdirektor von Banco Santander, dazu:"Hinsichtlich den tiefgreifenden digitalen Umwandlungsverfahren aufdem Finanzsektor steht Santander ganz oben an der Spitze und dies istein Beispiel dafür. Wir möchten jegliche Technologien nutzen, diediesen Prozess vorantreiben, damit sich unsere Kundenweiterentwickeln und die Verfahren schneller und effizienter werden,und die Blockchain ist eben eine dieser Technologien."José María Linares, globaler Leiter von Santander Corporate &Investment Banking, fügt hinzu: "Unsere Kunden verlangen immer mehrnach den besten Ideen und Technologien, die ihnen bei ihrenBemühungen um Kapitalbeschaffung behilflich sein können. Diese mitBlockchain ausgegebene Anleihe befördert Santander an die Spitze derinnovativen Unternehmen auf den Kapitalmärkten und ist ein Zeichen anunsere Kunden, dass wir der beste Geschäftspartner sind, wenn es umdigitale Umwandlung geht."Für dieses Projekt erhielt Santander technische Unterstützung vonNivaura, ein reguliertes Fintech-Startup-Unternehmen mit Sitz inLondon, das innovative Lösungen entwickelt, von denenSchlüsselprozesse auf den Wertpapiermärkten digitalisiert undautomatisiert werden, und juristische Beratung von der global tätigenAnwaltskanzlei Allen & Overy. Der200-Millionen-Dollar-Unternehmenskapitalfonds Santander InnoVenturesder Banco Santander investierte im vergangenen Februar in Nivaura.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2019 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 1,03 Billionen Euro. Santander hatweltweit etwa 142 Millionen Kunden, 13.000 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2019 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 4,045 Milliarden Euro, eine Steigerung um 2Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.de