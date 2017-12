Santander begibt erstmals Pfandbrief

Mönchengladbach (ots) - Anleihe erhielt Spitzenrating "AAA" vonRatingagentur FitchEnde November hat die Santander Consumer Bank AG erstmals einenPfandbrief bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einersiebenjährigen Laufzeit und einem Volumen von 250 Millionen Eurowurde zu einer Emissionsrendite von 0,357% p.a. begeben. DieRatingagentur Fitch hat dem Pfandbrief das Spitzenrating "AAA"gegeben.Die Anleihe traf auf solide Nachfrage bei überwiegend deutschen,aber auch skandinavischen Investoren und war innerhalb wenigerStunden nach Eröffnung der Bücher insgesamt mehr als eineinhalbfachüberzeichnet. Der Deckungsstock besteht aus privaten deutschenImmobilienkrediten mit hoher Granularität."Mit dieser Erstemission eines Pfandbriefs verbreitern wir unsereRefinanzierungsbasis und haben die Möglichkeit, unser langfristigesHypothekenkreditgeschäft effizient und kostengünstig zurefinanzieren. Das ist wichtig, um im deutschenImmobilienfinanzierungmarkt wettbewerbsfähig zu sein", erläutertAndreas Glaser, Generalbevollmächtigter der Santander Consumer BankAG, die zwei strategischen Stoßrichtungen der Transaktion.Neben der Landesbank Baden-Württemberg gehörten Banco Santander,Natixis sowie UniCredit zum Emissionskonsortium. Der Transaktion gingeine viertägige internationale Roadshow voraus.Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 MillionenKunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielteSantander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eineSteigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Anke WolffCommunications02161-690-9040anke.wolff@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell