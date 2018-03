Santander Cup 2018: Auslosung mit Borussia-Kapitän Lars Stindl (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Internationale Jugend-Topmannschaften aus Europa zu Besuch- Santander Cup App für den besseren DurchblickAm 7. und 8. April wird der BORUSSIA-PARK einmal mehr zur Bühnefür den Nachwuchs europäischer Spitzenklubs. Zum achten Malveranstaltet Borussia gemeinsam mit Jugend-Hauptsponsor Santander denSantander Cup. Am Rande des Bundesligaspiels zwischen der Fohlenelfund Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) kämpfen wieder zwölfinternationale U13-Mannschaften um den gläsernen Pokal. "DerSantander Cup genießt im Nachwuchsbereich inzwischen einen hohenStellenwert", sagt Roland Virkus, Direktor Jugend und AmateureBorussia Mönchengladbach. "Wir freuen uns, dass wir wieder vieleTopmannschaften aus Europa in Mönchengladbach begrüßen dürfen."Entsprechend hochkarätig war auch die Auswahl der beidenGlücksfeen für die Auslosung der Vorrundenspiele in derUnternehmenszentrale von Santander. Denn mit Nationalspieler LarsStindl und U13-Teamkapitän Konstantin Gerhardt losten gleich zweiMannschaftsführer von Borussia Mönchengladbach unter dem Applausvieler Santander Mitarbeiter interessante Begegnungen für dieGruppenphase des Jugendturniers aus.In zwei Spielgruppen treffen die Mannschaften aufeinander. Schonin der Vorrunde spielt Gastgeber Borussia Mönchengladbach gegen dieTeams von Juventus Turin, den FC Basel, den FC Kopenhagen, denQualifikanten FC Wegberg-Beeck und den spanischen Titelverteidigerdes Santander Cup 2017, den FC Barcelona. "Auf das Spiel gegenBarcelona freue ich mich besonders", strahlt Konstantin Gerhardt imAnschluss an die Auslosung. Und auch die zweite Gruppe bietet mit denMannschaften von Celtic Glasgow, dem Liverpool FC, von PSV Eindhoven,dem KRC Gent sowie den beiden deutschen U13-Teams vom 1. FC Köln undBayer 04 Leverkusen interessante Begegnungen."Der Santander Cup ist für die Stars von morgen eine wunderbareGelegenheit sich gegen die Top-Vereine aus Europa zu zeigen", soGuido Mertsch, Direktor Marketing & Product Management Santander."Umso mehr freut es mich, dass Santander bereits zum achten MalGastgeber des Turniers ist. Damit Sie auch keine Highlightsverpassen, gibt es nun ab sofort die passende App für das Turnier imApp Store zum Download." In der neuen Santander Cup App, diekostenlos für iOS- und Android-Smartphones sowie -Tablets verfügbarist, sind alle News, Informationen und Spielpläne rund um das Turnierzu finden.Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagenund Investmentfonds) von 986 Milliarden Euro. Santander hat weltweitetwa 133 Millionen Kunden, 13.700 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. 2017 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von6,619 Milliarden Euro, eine Steigerung um 7 Prozent zumVorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Eva EisemannCommunications02161 690-9041Eva.Eisemann@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell