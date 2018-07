Santander Consumer USA: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Santander Consumer USA weist zum 29.06.2018 einen Kurs von 19,09 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Verbraucherfinanzierung" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Santander Consumer USA entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,18 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance) von 35,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Santander Consumer USA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Santander Consumer USA-Aktie beträgt dieser aktuell 17,26 USD. Der letzte Schlusskurs (19,09 USD) liegt damit deutlich darüber (+10,6 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Santander Consumer USA somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 18,89 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,06 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Santander Consumer USA ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Santander Consumer USA auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Santander Consumer USA diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.