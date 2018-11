Santander Asset Management stärkt institutionellen Vertrieb (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Santander Asset Management (SAM) baut seinen Vertrieb iminstitutionellen Segment aus - Andreas Rothmer verstärkt ab sofortdas Team der deutschen Niederlassung.Rothmer ist bereits seit 25 Jahren in der Fondsbranche tätig undverfügt über umfangreiche Expertise im institutionellen Vertrieb.Zuletzt war er für Hauck & Aufhäuser Privatbankiers als SeniorRelationshipmanager für die Betreuung von institutionellen Kundenverantwortlich. Zu seinen vorherigen beruflichen Stationen zählenunter anderem Swisscanto Asset Management International sowie AllianzGlobal Investors.In seiner neuen Tätigkeit bei SAM übernimmt Rothmer dieVerantwortung für den institutionellen Vertrieb. Hierbei wird erschwerpunktmäßig die langfristige Zusammenarbeit mit institutionellenKunden im Rahmen von individuellen Mandaten, Spezialfonds undPublikumsfonds ausbauen."Mit Andreas Rothmer konnten wir einen echten Vertriebsprofi anBord holen, der auf institutionelle Investoren spezialisiert ist",erklärt Stefan Jochum, CEO von Santander Asset ManagementDeutschland. "Durch seine langjährige Erfahrung verfügt er über dienotwendige Kundennähe, um uns auf dem Wachstumspfad zum umfassendenund serviceorientierten globalen Asset Manager im institutionellenGeschäft weiter zu etablieren."Santander Asset Management (SAM) ist ein unabhängiger und globalerAsset Manager mit starken lokalen Wurzeln in Europa undLateinamerika. Das Unternehmen, das auf eine 48-jährige Geschichtezurückblickt, ist in elf Ländern vertreten und verwaltet 177Milliarden Euro über verschiedene Anlagemöglichkeiten hinweg - vonInvestmentfonds und Pensionsfonds über institutionelle Mandate bishin zu alternativen Investments. Die Investmentlösungen von SantanderAsset Management umfassen maßgeschneiderte Mandate fürlateinamerikanische sowie europäische Aktien und festverzinslicheAnlagen.SAM beschäftigt über 700 Mitarbeiter weltweit - davon mehr als 200Investmentspezialisten mit jeweils mehr als einem Jahrzehnt Erfahrungin der Asset-Management-Branche. SAMs Investmentprozess, die breiteVernetzung der vor Ort tätigen Analysten und Vertriebsteams sowieeine strikte Risikokontrolle ermöglichen ein tiefes Wissen sowohlüber Chancen im Markt als auch über die jeweiligen Bedürfnisse derKunden. Sie sind daher ein Unterscheidungsmerkmal von Santander AssetManagement (Stand: 30. Juni 2018).Pressekontakt:Marina StoberMarketing & CommunicationsTelefon: +49 69 271355 217E-Mail: marina.stober@santanderam.comWeb: www.santanderassetmanagement.deOriginal-Content von: Santander Asset Management Deutschland, übermittelt durch news aktuell