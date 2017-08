Sanpuro Holding PLC wehrt sich gegen verleumderischen Berichte

Neuss (ots) - Die mit der Neu-Positionierung ihres Premium-Wassersbeschäftigte Sanpuro Holding PLC sieht sich und ihrTochterunternehmen Sanpuro Vertrieb GmbH massiven Angriffen imInternet ausgesetzt, welche von unterschiedlichen Verfasserngesteuert werden. Diese nennen sich hochtrabend"Anlegerschutzvereine" oder "Verbraucherschutz" und haben offenbarnur das Ziel, das Angebot des Unternehmens einer vorbörslichenAktienbeteiligung als unseriös darzustellen und damit diepotentiellen Zeichner des Wertpapieres zu verunsichern und von einerBeteiligung an der Firma abzubringen.Gegen einige Seitenbetreiber werden regelmäßig von deutschenFinanzunternehmen Strafanzeigen gestellt. Grund dafür sindverleumderische Berichte über diverse Finanz-Unternehmen, die gegenZahlung von hohen Summen allerdings plötzlich gelöscht werden.(http://www.ogi.ag/Strafanzeige_GerlachReport.pdf)Offenbar gehören derartige Verleumdungskampagnen zur gängigenPraxis einiger Firmen, die vorgeben, im Interesse von Investoren zuagieren, und auf diesem Weg Anleger verunsichern und in die Irreführen. Der Ablauf ist immer gleich. Nachdem der Urheber einer"Schmähschrift" ein Unternehmen wie Sanpuro verleumdet hat, nehmendie Drahtzieher der Rufmordkampagne oftmals Kontakt zum verleumdetenUnternehmen auf - und bieten Ihre "Hilfe" an. Immer wieder fallen diegleichen Namen beteiligter Personen, die als Drahtzieher hoheGeldforderungen stellen, damit die Falschmeldungen entfernt werden.Im nachfolgenden Bericht bringt das Verbraucherschutzmagazinwww.test.de Licht ins Dunkel: http://ots.de/DXje6.Der Vorstand von Sanpuro weist mit Nachdruck alle Vorwürfe gegendie Sanpuro Holding PLC zurück und hat begonnen, mit allenverfügbaren juristischen Mitteln gegen diese verleumderischenAngriffe vorzugehen. Denn Sanpuro hat sich seinen Emissionsprospektvon der BaFin (Bundesaufsichtsamt für Finanzwesen) genehmigen lassen,um mit einem seriösen Beteiligungsangebot Investoren für einenRelaunch (Wieder-Einführung) eines Premium-Wassers in einemprosperierenden Marktumfeld zu gewinnen.Bösartige Angriffe auf Unternehmen wie das der Sanpuro HoldingPLC, werden immer häufiger im Internet vorgetragen, um mit Hilfe dergroßen Reichweite des WorldWideWeb einen möglichst großen Schadenanzurichten oder zumindest eine große Wirkung zu erzielen. Häufigverstecken sich hinter solchen Attacken anonyme Personen oderGruppen, die gerne unerkannt bleiben wollen. Auch in diesem Fall sindverschiedene Verfasser unsachlicher und falscher Berichte nicht ausdem Seitenimpressum herauszulesen. Das spricht für dieHinterhältigkeit, die sich hinter solchen Aktionen versteckt. Wennman im Internet die Suchmaschinen zu dieser Erpressermethode befragt,trifft man auf Hinweise, dass dieses Vorgehen offensichtlich eineausgebuffte Geschäftsmasche ist, um neue "Kunden" (Opfer) zugewinnen. Es scheint einige düstere Figuren unter den selbsternanntenVerbraucherschützern zu geben, die vermehrt auch in der Vergangenheitversucht haben, Finanz-Unternehmen, die sich u.a. mit Fremdkapitalfinanzieren, in ihrer Rechtschaffenheit beim Tagesgeschäft zubehindern und Investoren bewusst oder unbewusst von einer Beteiligungam Unternehmen abzuhalten. Aber nicht mit Fakten und Beweisen,sondern mit bloßen Vermutungen, wüsten Formulierungen sowiegeschäftsschädigenden Äußerungen.Es scheint verwunderlich, dass die Hintermänner diesergeschäftsschädigenden und verlogenen Artikel sich offenbar hinter demAushängeschild irgendwelcher gemeinnützigen Dienstleistungenverstecken können, um auf diese Weise Investoren und potentielleKunden wie die der Sanpuro Holding zu verunsichern. Anlegerkapitalzur weiteren Entwicklung geht so der Firma verloren, was einen großenwirtschaftlichen Schaden anrichtet. Der Vorstand der Sanpuro Holdingjedenfalls hat seinen bestehenden und auch zukünftigen Kundenversprochen, für Wiedergutmachung zu sorgen und die Verleumderentsprechend in Regress zu nehmen. Fest steht, dass Sanpuro sich mitdem Angebot einer vorbörslichen Unternehmensbeteiligung bemüht,frisches Kapital zu generieren, um das Konzept einer3-Säulen-Strategie mit Hilfe der Investoren umzusetzen. Die Strategiebefasst sich mit dem Vermarktungskonzept des Premium-Wassers, welchesExpansion, internationale Bekanntheit und ökonomischen Erfolgbeinhaltet und beste Aussichten für eine erfolgreiche Umsetzung ineinem Milliardenmarkt mitbringt.Pressekontakt:RH Reputation GmbHPavlo HanovNürnbergerstraße 1310789 Berlin030 2133431Original-Content von: Sanpuro Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell