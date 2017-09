Sanpuro Aktie: Premiumwasser in ausgewählten Spitzengastronomien zu Hause

Neuss (ots) - Der Aktien-Emittent Sanpuro Holding PLC aus Neussproduziert ein ganz besonderes Luxusgut: Ein erlesenes undaußergewöhnliches Premiumwasser.Das Sanpuro-Mineralwasser ist in jeder Hinsicht erstklassig. Eskommt aus den Tiefen der Österreichischen Steiermark. Eingebettet in240 m tiefen Gesteinsschichten ist es abgeschottet von allennegativen äußeren Einflüssen. Dadurch besitzt es eine besondereReinheit und eine außergewöhnliche Weichheit, die sich durch dieZusammensetzung der im Wasser gelösten Mineralien ergibt. Das Wassermit seiner exquisiten Qualität wird vor Ort in Flaschen abgefüllt unddas "gewisse Extra" wird sofort hinzugesetzt: Reinster Sauerstoffveredelt das quellfrische Nass. In einem hochkomplexen, schonendenSpezialverfahren wird das Premiumwasser mit dieser belebenden Zutatangereichert. Der zugeführte Sauerstoff wird von den Wassermembranenumschlossen und so schonend gespeichert. Mit 130 mg/l enthält Sanpurobis zu 2.000 Prozent mehr Sauerstoff im Vergleich zu herkömmlichemMineralwasser. Die Anreicherung mit dem fein eingebundenen Sauerstoffist dabei nur eine von vielen Verarbeitungsstufen, durch die Sanpuroneue Standards im Bereich der Luxuswasser setzten will. SanpuroPremiumwasser ist erhältlich als stilles Wasser oder mit erfrischendfeinperlender Kohlensäure. In der 250-ml- oder der 750-ml-Flasche.Erstklassiger Genuss braucht ein erstklassiges DesignDie Sanpuro Holding PLC setzt bei ihrer gesamten Produktkette aufein Höchstmaß an Qualität. Die Flasche, in der Sanpuro angebotenwird, ist so außergewöhnlich wie das Wasser selbst. Sie ist eineBesonderheit, die sich durch ihr Design und ihr wunderbares Materialdeutlich abhebt von anderen Mineralwasserflaschen und eine klareIdentifikation schafft. Durch ihre elegant geschwungene Form undihrem geschliffenen Glasverschluss, der durch ein feinesDraht-Muselet fixiert wird, erinnert sie an eine Champagnerflasche.Zur Ausstattungslinie gehört auch ein sich nach oben hin verjüngendesTrinkglas, das durch seine Form die zarten Aromen und die Balance derursprünglichen Komposition des Wassers bewahrt. Der passende Kühlerist aus dem gleichen dickwandigen, kristallklaren Qualitätsglas undgarantiert eine ideale Trinktemperatur.Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zuhaben Das auserlesene Wasser in seiner edlen Verpackung wird nur inden ausgesuchtesten Lokalitäten angeboten. Wassersommeliers inangesagten Spitzenrestaurants empfehlen Sanpuro zu verschiedenenkulinarischen Anlässen. Es bringt die Aromen hochwertiger Weineoptimal zur Entfaltung. Und jedes Luxusdinner wird durch Sanpurobereichert; denn die exquisiten Speisen können durch die ausgewogeneMineralisierung des Edelwassers ihren Geschmack noch besserentfalten. Sanpuro Premiumwasser ist mit einem Neckhanger, auf demder Namen des ausschenkenden Restaurants gedruckt ist, versehen.Wegen des hohen Qualitätsanspruches gibt es das Luxuswasser nur inder Einwegflasche. Denn Kratzspuren, wie man sie bei Mehrwegflaschenfindet, widersprechen dem exklusiven Erscheinungsbild diesesSpitzenproduktes.Sanpuro Premiumwasser ist ein Mineralwasser der Extraklasse, daszu einem luxuriösen Lifestyle dazugehört. Erfahren Sie über dieSanpuro Aktie mehr unter www.sanpuro-holding.com.Pressekontakt:RH Reputation GmbHPavlo Hanovpavlo.hanov@rh-reputation.dewww.rh-reputation.de+49 30 2133431Original-Content von: Sanpuro Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell