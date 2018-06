Sanofi wirbt Finanzchef von Autobauer PSA ab

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi holt seinen neuen Finanzchef vom Autobauer PSA Peugeot Citroen .



Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, bisher Finanzvorstand bei PSA, werde zum 1. September zu Sanofi wechseln, teilte der Pharmariese am Dienstag in Paris mit. Dort folgt er auf Jerome Contamine, der das Unternehmen Ende September verlässt. Der Autobauer wusste bereits vom Abgang de Chatillons. PSA hatte am Montagabend Philippe de Rovira von seiner Tochtergesellschaft Opel/Vauxhall zum neuen Finanzchef ab 1. August ernannt.

Sanofi-Chef Olivier Brandicourt hob die Verdienste de Chatillons bei der Sanierung des PSA-Konzerns hervor. Sein Vorgänger Contamine verlässt Sanofi nach fast einem Jahrzehnt zum 30. September. Brandicourt lobte ihn für seine hervorragende Arbeit in mehr als neun Jahren bei Sanofi./stw/jha/