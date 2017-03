Sanofi und Voluntis verkünden globale Partnerschaft zur Vermarktung digitaler Insulintitrationslösungen für Patienten mit Typ-2-Diabetes

Paris (ots/PRNewswire) - Sanofi und Voluntis haben heute einenicht exklusive Vereinbarung zur Vermarktung digitalerInsulintitrationslösungen angekündigt. Eine App für Mobiltelefonesoll Patienten mit Typ-2-Diabetes, die eine Basal-Insulintherapieerhalten, bei der Entscheidungsfindung und beim Selbstmanagementunterstützen. Die App wird ebenfalls eine Fernüberwachung durchBetreuerteams ermöglichen. Die Vereinbarung vertieft die seit 2011bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen durchErweiterung des Umfangs und der geografischen Abdeckung.Sanofi wird im Rahmen der Partnerschaft seine Expertise beiinnovativen Therapien für Diabetiker einbringen, während Voluntisseine Erfahrung bei der Entwicklung von Begleitsoftware beisteuert.Sanofi und Voluntis werden in Nordamerika und verschiedeneneuropäischen Ländern Pilotprogramme mit ihrer Mobiltelefon-Appauflegen. Die App erhielt die FDA-Zulassung und die CE-Kennzeichnungim Jahr 2016.Sanofi und Voluntis arbeiten bereits seit mehreren Jahrengemeinsam an innovativen digitalen Lösungen. Ihre Kollaborationbegann 2011 mit der Entwicklung von Diabeo®, einSoftware-Medizinprodukt, das in Frankreich vermarktet wird undDiabetikern beim Management ihrer Basal-Bolus-Therapie assistiert."Wir freuen uns aufrichtig über den Ausbau unserer langenZusammenarbeit mit Sanofi", sagte Eric Elliott, Vorstandsvorsitzendervon Voluntis und ehemaliger CEO von Prime Therapeutics. "Diese neuePhase in unserer Partnerschaft mit einem Weltklasseunternehmen imBereich Diabetes wird uns dabei helfen, Mediziner und Patienten mitdigitalen Titrationstools zu versorgen. Ein weiterer Vorteil derdigitalen Therapeutik ist der, dass Hersteller und Kostenträgerüberprüfen können, ob vereinbarte Nutzenmetriken erfüllt wurden. Sokönnen Kosten gespart werden, ohne den Behandlungserfolg und Zugangaufs Spiel zu setzen. Dadurch wird sichergestellt, dassrezeptpflichtige Arzneimittel die Wirkung erzielen, für die sie aufden Markt gebracht wurden.""Trotz der Verfügbarkeit neuer Arzneien zur Behandlung vonDiabetes beobachten wir, dass sich der Behandlungserfolg nichtausreichend verbessert und mehr als die Hälfte der Patienten nichtgut eingestellt sind", 1 sagte Peter Guenter, Executive VicePresident für Diabetes & Cardiovascular bei Sanofi. "Vor diesemHintergrund arbeitet Sanofi an einem arzneiübergreifenden Ansatz. Wirwissen, dass Diabetes-Management ein Rund-um-die-Uhr-Job ist. Nachunserer Überzeugung bedarf es der richtigen Tools, um denBehandlungserfolg zu verbessern. Unsere langfristige Partnerschaftmit Voluntis wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."Informationen zu DiabetesDiabetes ist eine chronische Erkrankung begleitet von einem zuhohen Blutzuckerspiegel aufgrund einer Störung der Insulinproduktionoder -nutzung des Körpers. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2014 gibt esin den USA 29 Millionen2 und weltweit 422 Millionen Diabetiker3. DiePrävalenz von Typ-2-Diabetes liegt dabei zwischen 90 und 95 %, und 29% Patienten nehmen Insulin in irgendeiner Form.4 Trotz derVerfügbarkeit effektiver Medikamente erreichen mehr als die Hälfteder Patienten nicht die empfohlenen Vorgaben zur Einstellung desBlutzuckerspiegels.5 Zu den Hauptursachen zählen Schwierigkeiten beider Insulininitiierung und -titration. Durch Komplikationen inZusammenhang mit Diabetes entstehen in den USA jährlich Kosten von245 Milliarden US-Dollar. Die Optimierung der Therapietreue beiDiabetesmedikamenten gilt dabei als einer der besten Ansätze zurKontrolle der Krankheitskosten.6 In den USA schätzt man dasKosteneinsparungspotenzial auf 4.690 US-Dollar pro Patient und Jahr.7Informationen zu SanofiSanofi, ein weltweit führendes Healthcare-Unternehmen, ist auf dieErforschung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Lösungenspeziell für die Bedürfnisse von Patienten spezialisiert. Sanofibesteht aus fünf globalen Geschäftsbereichen: Diabetes andCardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, SanofiGenzyme, Sanofi Pasteur sowie Consumer Healthcare. Sanofi ist an derPariser (EURONEXT: SAN) und der New Yorker Börse notiert (NYSE: SNY).Informationen zu VoluntisVoluntis leistet Pionierarbeit im Bereich Healthcare mit seinerbahnbrechenden therapeutischen Begleitsoftware, die Konnektivität inTherapeutik und medizinische Intelligenz in Software einbettet. Diefür die Kontrolle chronischer Erkrankungen entwickelteBegleitsoftware von Voluntis ist auf personalisierte Behandlung,Unterstützung der Koordination des Betreuerteams und Verbesserung desBehandlungserfolgs in der Praxis ausgerichtet. Mithilfe seinerproprietären Technologie hat Voluntis digitale Lösungen für Diabetes,Krebs, Gerinnungshemmung und Hämophilie entwickelt. Der Hauptsitz vonVoluntis befindet sich in Paris (Frankreich), und das Unternehmen hatBüros in Cambridge (Massachusetts, USA). Weitere Informationen findenSie unter http://www.voluntis.com.Literatur1. Lipska KJ et al. Trends in Drug Utilization, Glycemic Control, andRates of Severe Hypoglycemia, 2006-2013. Diabetes Care 2016 Sep;dc160985. Zugriff am 13. März unterhttps://doi.org/10.2337/dc16-09852. National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014) Zugriff am 10.Februar 2017 unter https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf3. Roglic, G. (2016). Global report on diabetes. Zugriff am 10.Februar 2017 unter http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=14. National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014) Zugriff am 10.Februar 2017 unter https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf5. Bailey CJ, Kodack M. "Patient adherence to medication requirementsfor therapy of type 2 diabetes." Int J Clin Pract. 2011 März;65(3):314-22.6. National Diabetes Statistics Report, 2014. (2014) Zugriff am 10.Februar 2017 unter https://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf7. Diabetes Care Value Program Guarantees More Affordable,Higher-Quality Diabetes Care. Express Scripts. 1. Sep. 2016Zukunftsgerichtete Aussagen von SanofiDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imSinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sindAussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt. Zudiesen Aussagen gehören Prognosen und Schätzungen sowie ihre zugrundeliegenden Annahmen, Aussagen hinsichtlich Plänen, Zielen, Absichtenund Erwartungen in Zusammenhang mit zukünftigen finanziellenErgebnissen, Ereignissen, operativen Tätigkeiten, Dienstleistungen,Produktentwicklung und -potenzial sowie Aussagen hinsichtlich derzukünftigen Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinenan Wörtern wie "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "schätzen","planen" und ähnlichen Begriffen und ihren Abwandlungen zu erkennen.Die Geschäftsleitung von Sanofi ist der Meinung, dass die in solchenzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen vertretbarsind. Anleger werden aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dasszukunftsgerichtete Informationen und Aussagen verschiedenen Risikenund Unsicherheiten unterliegen, von denen sich viele generell derEinflussnahme von Sanofi entziehen und die schwer vorhergesagt werdenkönnen. Dies kann zur Folge haben, dass die tatsächlich erzieltenErgebnisse und Entwicklungen deutlich von den in zukunftsgerichtetenInformationen und Aussagen genannten Ergebnissen und Entwicklungenoder durch diese implizierten oder prognostizierten Ergebnissen undEntwicklungen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählenunter anderem die innewohnenden Unsicherheiten bei Forschung undEntwicklung, zukünftige klinische Daten und Analyse, einschließlichnach dem Inverkehrbringen, Entscheidungen durch Aufsichtsbehörden wieFDA oder EMA über die Genehmigung oder Nichtgenehmigung und denZeitpunkt der Genehmigung eines Antrags für ein Medikament, eineVorrichtung oder ein Biologikum, der für solche Produktkandidateneingereicht wird, sowie deren Entscheidungen hinsichtlichProduktbeschriftung und anderen Angelegenheiten, die sich auf dieVerfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcherProduktkandidaten auswirken könnte, die Abwesenheit einer Garantie,dass die Produktkandidaten im Fall der Zulassung kommerziellerfolgreich sein werden, die zukünftige Zulassung und derkommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen, das Vermögen vonSanofi, sich externe Wachstumsmöglichkeiten zunutze zu machenund/oder Zulassungen von Aufsichtsbehörden einzuholen, Risiken inZusammenhang mit geistigem Eigentum und etwaigen anhängigen laufendenoder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten und dem Endergebnis solcherRechtsstreitigkeiten, Trends bei Wechselkursen und aktuellenZinssätzen, eine instabile Konjunkturlage, die Auswirkungen vonMaßnahmen zur Kosteneindämmung und nachfolgenden Änderungen andiesen, die durchschnittliche Zahl ausstehender Aktien sowie solche,die in den von Sanofi bei der US-Börsenaufsicht SEC und derfranzösischen Finanzaufsicht AMF eingereichten öffentlichenDokumenten diskutiert oder ausgewiesen werden, einschließlichsämtlicher Angaben in den Abschnitten "Risk Factors" und "CautionaryStatement Regarding Forward-Looking Statements" in Sanofis aufFormblatt 20-F eingereichtem Jahresbericht für das Geschäftsjahr mitAbschluss zum 31. 