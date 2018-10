Sanofi schneidet besser als erwartet ab

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi hat bei Umsatz und bereinigtem Gewinn dank guter Geschäfte der Biotechnologie-Sparte Genzyme und mit Entwicklungsländern im dritten Quartal ordentlich zugelegt.



Die Erwartungen der Analysten konnten die Franzosen übertreffen. Sanofi ist nun ein bisschen optimistischer in seiner Prognose für das Gesamtjahr.

Der Umsatz sei im Quartal um 3,7 Prozent auf 9,392 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Paris mit. Einen kräftigen Umsatzsprung von über einem Drittel verzeichnete Sanofi Genzyme. In der Sparte werden Therapien für seltene und schwer behandelbare Erkrankungen entwickelt. Die Erlöse in den Entwicklungsländern kletterten um mehr als 10 Prozent. Auch in China lief der Verkauf von Arzneimitteln gut.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) erreichte 1,84 Euro und stieg damit um mehr als 8 Prozent. Für das Gesamtjahr geht Sanofi nun für diese Kennziffer von einem Plus im Bereich 4 bis 5 Prozent aus. Zuvor lag die Spanne bei 3 bis 5 Prozent. Unter dem Strich sorgte ein Sondereffekt durch den Verkauf des europäischen Generika-Geschäfts (Zentiva) für einen satten Ergebniszuwachs. Der Gewinn stieg um fast 46 Prozent auf 2,274 Milliarden Euro./stk/tav