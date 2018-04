Sanofi leidet weiterhin unter schwachem Diabetesgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

PARIS (dpa-AFX) - Die anhaltende Flaute im Diabetesgeschäft in den Vereinigten Staaten hat dem Pharmakonzern Sanofi auch zum Jahresstart weiter zu schaffen gemacht.



Den Franzosen brechen derzeit anhaltend die Erträge mit seinem wichtigen Kassenschlager Lantus weg. Wie schon im vorangehenden Jahresviertel belastete aber auch der starke Euro im ersten Quartal. Die Franzosen wollen im zweiten Halbjahr auf den Wachstumspfad zurückfinden. Der Konzern kündigte zudem am Freitag in Paris ein Aktienrückkaufproramm im Umfang von 1,5 Milliarden Euro an.

Im ersten Quartal bis Ende März sanken Sanofis Umsätze um 8,7 Prozent auf rund 7,9 Milliarden Euro. Gerechnet zu konstanten Wechselkursen wäre der Rückgang mit minus 0,4 Prozent vergleichsweise milde ausgefallen. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn rutschte um knapp 11 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro ab. Der für die Jahresprognose relevante bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) fiel mit 1,28 Euro um rund 10 Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Wechselkursbereinigt hätte es bei beiden Kennziffern jedoch leichte Zuwächse gegeben. Analysten hatten im Schnitt mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet./tav/jha/