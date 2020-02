Sanofi: Kann die was?

Sanofi, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 23:21 Uhr) mit 93.58 EUR beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.

Wie Sanofi derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Sanofi erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 10 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sanofi-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (7 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (97,04 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 3,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,58 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Sanofi erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Sanofi liegt mit einer Dividendenrendite von 3,36 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 1,54, wodurch sich eine Differenz von +1,82 Prozent zur Sanofi-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sanofi liegt mit einem Wert von 13,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 55 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 30,15. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".