Sanofi: Die Impfstoffe überzeugen am Markt!

Sanofi hat in den ersten 9 Monaten bei einem leichten Umsatzrückgang einen Gewinn auf Vorjahresniveau erzielt. Überzeugt haben die Impfstoffe mit einem Zuwachs von 11% auf 3,2 Mrd €. In der Pharma-Sparte ging es dagegen um 3,5% auf 21,7 Mrd € nach unten. Verantwortlich war das Diabetes-Geschäft, das um 5,8% auf 4,37 Mrd € nachgab. Auf dem wichtigen US-Markt waren die Einbußen sogar noch größer. Dort nimmt der Preisdruck immer stärker zu, da etliche Insuline verschiedener Hersteller gegeneinander konkurrieren.

Kooperation mit Google-Tochter Verily Life Sciences

Diese Situation nutzen die Krankenversicherer aus und handeln Preisnachlässe aus. Im 3. Quartal hat Sanofi aber mehr umgesetzt und dank erfolgreicher Sparmaßnahmen auch mehr verdient. Insofern ist das Management zuversichtlich, das Gesamtjahr ebenfalls mit einem höheren Gewinn abzuschließen. Um dem Druck im Diabetes-Geschäft zu entgehen, entwickelt Sanofi eine neue Behandlungsmethode mit einem Zusatznutzen für die Patienten.

Angestrebt werden technische Lösungen, die die richtige Insulin-Dosierung sicherstellen. Kooperationspartner ist die Google-Tochter Verily Life Sciences. Nicht mehr in die Strategie passt das europäische Generika-Geschäft (Umsatz 2015: 800 Mio €). Spätestens in 2 Jahren soll der Verkauf vollzogen sein. Bereits in trockenen Tüchern ist der Tausch der Tiermedizin gegen die rezeptfreien Medikamente von Boehringer Ingelheim, die aber weniger wert sind. Sanofi erhält deshalb zusätzlich 4,7 Mrd €.

