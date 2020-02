Sanofi Gesundheitstrend zum Tag der Seltenen Erkrankungen: Drei Viertel wünschen sich mehr Informationen (FOTO)

Frankfurt/Neu-Isenburg (ots) - Viele Menschen haben den Begriff "selteneErkrankung" schon einmal gehört. Doch nur wenige fühlen sich gut informiert. Ausdiesem Grund wünscht sich ein Großteil der Bevölkerung mehr Wissen rund umseltene Erkrankungen. So das Ergebnis des Sanofi Gesundheitstrends, exklusivdurchgeführt zum internationalen "Rare Disease Day", dem Tag der SeltenenErkrankungen[1]. Das Meinungsforschungsinstitut Nielsen befragte im Auftrag desGesundheitsunternehmens Sanofi repräsentativ 1.003 Menschen in Deutschland.Dass es seltene Erkrankungen gibt, ist 72 Prozent der Befragten bekannt. 64Prozent beklagen zu wenig Detailkenntnis und drei Viertel (75 Prozent) wünschensich, dass das Wissen in der Gesellschaft gestärkt werden solle. Nicht ohneGrund: Denn "Selten sind viele", so das Motto des diesjährigen "Tags derSeltenen Erkrankungen". Er wird am 29. Februar begangen, dem seltensten Tag desJahres, der nur alle vier Jahre vorkommt: In Nicht-Schaltjahren fällt der RareDisease Day auf den 28. Februar. Eine Krankheit gilt als selten, wenn nicht mehrals fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Bekannt sind rund 6.000 bis 8.000seltene Erkrankungen, so dass insgesamt dennoch etwa 30 Millionen (6-7 Prozent)Menschen in der EU mit einer seltenen Erkrankung leben. Für Deutschland liegendie Schätzungen bei zirka 4 Millionen (kleiner gleich 5 Prozent)[2].Ist Heilung möglich? Therapie heute und morgenDer Frage, ob es für die meisten seltenen Erkrankungen bereits ein Medikamentgebe, erteilte mehr als die Hälfte (56 Prozent) korrekterweise eine Absage.Denn: Von den derzeit 6 000 bis 8 000 bekannten "Seltenen" sind nur etwa 2Prozent behandelbar. Aktuell stehen europaweit 163 Arzneimittel für 137 selteneErkrankungen zur Verfügung[3]. Für manche Erkrankungsgruppen zeigt sich einedeutlich bessere Relation: Knapp ein Drittel (30 Prozent) der 40 bis 50beschriebenen lysosomalen Speicherkrankheiten kann nach heutigem Standmedikamentös therapiert werden. Zu den insgesamt 14 behandelbaren Krankheitengehören unter anderem Morbus Pompe, Morbus Fabry, Morbus Gaucher undMukopolysaccharidose Typ 1 (MPS I). Darüber, ob man seltene Erkrankungen heilenkönne, besteht ein differenziertes Bild: Während 41 Prozent sich das eher nichtoder nicht vorstellen können, trauen dies 24 Prozent der Medizin zu oder eherzu. Tatsächlich sind die seltenen Erkrankungen zum jetzigen Zeitpunktgrößtenteils noch nicht heilbar.Über 80 Prozent der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt und infolgedessen auch chronisch. So auch die lysosomalen Speicherkrankheiten, bei denendie Betroffenen ein bestimmtes Enzym nicht oder nicht ausreichend bilden können.Behandelt werden sie meist mittels Enzymersatz- und Substratreduktionstherapie.Beide Varianten helfen, die Erkrankung zu stabilisieren oder verlangsamen derenFortschreiten und verbessern die Lebensqualität der Betroffenen meist erheblich.Ohne Spezialisten und interdisziplinäre Versorgung geht es nichtTrotz begrenztem Detailwissen schätzte das Gros der Befragten dieHerausforderungen, die eine seltene Erkrankung mit sich bringt, sehr realistischein: Über 70 Prozent waren sich sicher oder sehr sicher, dass Ärzte eine selteneErkrankung nicht sofort erkennen. Tatsächlich können 5 bis 30 Jahre vergehen,bis ein Patient die richtige Diagnose erhält[4]. Da Diagnose, Behandlung undBetreuung einer seltenen Erkrankung eines Spezialisten bedarf [5], ist einewohnortnahe Versorgung oft nicht möglich. Dies hat die Mehrzahl der Befragtenrichtig eingeschätzt: 43 Prozent meinten, dass die Betreuung nicht vor Ortstattfinden könne, 32 Prozent hatten keine klare Vorstellung und nur jederVierte (25 Prozent) ist von einer eher flächendeckenden Versorgungslandschaftausgegangen. In Deutschland gibt es aktuell 31 Zentren für Seltene Erkrankungen(ZSE). Sie kümmern sich interdisziplinär, multiprofessionell und koordiniert umKinder und Erwachsene mit einer seltenen Erkrankung[5].Zahlreiche Herausforderungen prägen den Alltag der Betroffenen8 Prozent der Befragten gaben an, selbst an einer seltenen Erkrankung zu leiden.Damit liegt das Ergebnis des Sanofi Gesundheitstrends über den für Deutschlandgeschätzten 5 Prozent. Ein knappes Viertel der Umfrageteilnehmer (24 Prozent)kennt einen Betroffenen. Für die Probleme von Menschen mit seltenen Erkrankungenscheint der Kreis der Befragten sensibilisiert zu sein: 54 Prozent sind eherüberzeugt oder überzeugt, dass Betroffene ihre Erkrankung wiederholt erklärenmüssen - auch gegenüber Krankenkassen und Behörden. Ebenso viele meinen, dieErkrankung habe Auswirkungen auf die Familie - sowohl im Alltag als auch beibesonderen Aktivitäten, etwa der Urlaubsplanung.Die Frage, ob man sich im Fall eigener Betroffenheit an eine Selbsthilfegruppewenden würde, stieß jedoch nur bei 37 Prozent auf positive Resonanz. Mehr alsjeder Zweite (52 Prozent) gab an, davon keinen Gebrauch machen zu wollen. Dieszeigt, dass die Bedeutung der Selbsthilfegruppen - insbesondere im Bereich derseltenen Erkrankungen - noch nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert ist.Männer sind deutlich zufriedener mit ihrem gesundheitlichen Wohlbefinden alsFrauenNeben dem aktuellen Fokus auf die Seltenen Erkrankungen ermittelt derrepräsentative Sanofi Gesundheitstrend in jedem Quartal das gesundheitlicheWohlbefinden der Befragten. 44 Prozent der Menschen hierzulande fühlen sich imJanuar 2020 wohl. Männer sind deutlich zufriedener mit ihrem gesundheitlichenWohlbefinden als Frauen (50 Prozent vs. 39 Prozent).Die einzelnen Gesundheitsaspekte sind wieder gleich verteilt wie im vorigenQuartal: An der Spitze stehen erneut die persönliche geistige Leistungsfähigkeit(63 Prozent) und die persönliche medizinische Versorgung (58 Prozent). Wiederumüberdurchschnittlich schlecht schneidet der Einfluss der Umwelt auf diepersönliche Gesundheit ab (32 Prozent). Auch mit der eigenen körperlichenLeistungsfähigkeit (38 Prozent) und dem Einsatz neuer Technologien für dieeigene Gesundheitsversorgung (38 Prozent) zeigen sich die Befragten wenigerzufrieden.Der Sanofi GesundheitstrendGesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, mit allen Höhen und Tiefen und allenHerausforderungen. Sie können groß oder klein sein, lebenslang oder akut - fürjeden, jederzeit und überall. Sanofi ist ein lebenslanger Begleiter inGesundheitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten über 100.000 Beschäftigte weltweitund annähernd 9.000 Mitarbeiter in Deutschland jeden Tag daran, dieGesundheitsprobleme der Menschen weltweit zu verstehen und Lösungen zu finden.Dabei ist eine Frage wichtig, die im Sanofi Gesundheitstrend regelmäßigabgefragt wird: "Wie geht es Ihnen?". Sanofi möchte mit seinenGesundheitslösungen dabei helfen, positiv darauf zu antworten. Wir nennen dasEmpowering Life! In den regelmäßigen Befragungswellen werden darüber hinausSchwerpunktthemen beleuchtet. Referenzen[1] Nielsen Sanofi Gesundheitstrend Q1/2020, Januar 2020, Online-Befragung,n=1.003[2] http://ots.de/f4xvIp; http://ots.de/GhRFhd[3] www.vfa.de/orphans[4]https://www.eurordis.org/de/content/nicht-diagnostizierte-seltene-erkrankungen#2[5] http://www.orpha.net/national/DE-DE/index/zentren-f%C3%BCr-se-zse/GZDE.XLSD.20.02.0096 (02/2020) 