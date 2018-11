Sanofi: Behalten oder Abstoßen?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Sanofi derzeit eher mittelprächtig aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 30. Oktober um 19:53 Uhr notierte Sanofi an der Heimatbörse EN Paris im Markt „Arzneimittel“ mit einem Kurs von 74,96 EUR leicht im Plus (+0.71 Prozent). Die Entwicklung! Sanofi liegt mit einer Kursrendite von -5,2 Prozent mehr als 6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.