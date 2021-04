Sanofi Aktie: Sanofi springt für die Fertigstellung von 200 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Moderna ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Da die Nachfrage nach mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen anhält, hat Sanofi SA (NASDAQ:SNY) eine Vereinbarung mit Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) zur Herstellung des COVID-19-Impfstoffs in den USA getroffen.

Die Vereinbarung markiert das dritte Unternehmen, mit dem sich Sanofi zusammengetan hat, um einen COVID-19-Impfstoff herzustellen, nachdem die Bemühungen, einen Impfstoff zu entwickeln, erhebliche Rückschläge erlitten hatten.

Sanofi wird in seinem Werk in Ridgefield im US-Bundesstaat New ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



