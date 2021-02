Sanofi Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi befindet sich seit vergangenem Juli in einem Abwärtstrend. Sämtliche Versuche, diesen Trendverlauf zu durchbrechen, sind spätestens auf Höhe der Abwärtstrendlinie gescheitert. Das letzte Mal prallte der Kurs am 8. Februar von der Trendlinie nach unten ab. So würde es nicht verwundern, wenn in Kürze auch noch das Dezember-Tief bei 75,80 Euro unterschritten wird. Dies wäre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung