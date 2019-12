Sanofi-Aktie: Ist die Aktie ein Buy?

Im September gelang der Sanofi-Aktie der Ausbruch aus einem mehrmonatigen Seitwärtstrend. Der Anstieg wurde bis auf 85,90 Euro fortgesetzt, ehe das Papier in eine weitere Seitwärtsbewegung einschwenkte. Diese hat bis heute Bestand. In der Zwischenzeit hat sich eine Widerstandszone im Bereich von 86,00 und 86,50 Euro herausgebildet, die es aus Sicht der Anleger zu überwinden gilt. Nur so ließe sich neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung