Sanofi Aktie: Gewinn hat sich mehr als verdoppelt!

Sanofi hat in den ersten 9 Monaten von guten Geschäften mit Impfstoffen sowie mit Medikamenten gegen Multiple Sklerose und gegen seltene Krankheiten der Tochter Genzyme profitiert. Insgesamt stieg der Umsatz um 5,7%. Der Gewinn hat sich sogar mehr als verdoppelt. Geholfen hat eine Sonderzahlung von rund 4,5 Mrd €, die Sanofi von Boehringer Ingelheim im Zusammenhang mit einem Tauschgeschäft erhalten hat. Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn um 5,9% auf 3,91 Mrd €. Dieser Anstieg ist auch ein Beweis dafür, dass Sanofi mit seinem Sparprogramm auf einem guten Weg ist.

Die Konkurrenz durch Generika und der damit verbundene Preisdruck nehmen zu

Den bereinigten Jahresgewinn schätzen wir auf 4,8 Mrd €. Die Entwicklung zeigt: Bisher hat Sanofi die Schwäche im Diabetes-Geschäft, ausgelöst durch den Patentverlust bei Lantus, gut verkraftet. Immerhin ging der Umsatz mit dem früheren Kassenschlager in den ersten 9 Monaten um 21,6% auf 2,8 Mrd € zurück. Allerdings dürfte sich der Abwärtstrend im kommenden Jahr beschleunigen.

Denn die Konkurrenz durch Generika und der damit verbundene Preisdruck nehmen zu, besonders in den USA. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Arthritis-Mittel Kevzara, vor allem aber auf Dupixent gegen Hautausschlag. Dupixent ist seit März in den USA und seit Ende September auch in Europa zugelassen. Der bisherige Umsatz von 75 Mio € ist zwar kaum der Rede wert. Branchenexperten zufolge hat Dupixent aber Blockbuster-Potenzial und könnte in einigen Jahren einen Spitzenumsatz von 4 Mrd € erzielen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.