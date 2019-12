Sanofi-Aktie: Der Ausbruch ist geschafft – wie geht es nun weiter?

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat in der vergangenen Woche positive Phase-3-Studiendaten für Sutimlimab vorgelegt. Der Wirkstoff hat damit das Potenzial zur ersten anerkannten Behandlungsform bei Kälteagglutinin zu werden. Die Nachricht wurde an der Börse mit Kursaufschlägen quittiert und verhalf der Aktie zu neuem Auftrieb. In der Folge überwand sie die Widerstandszone bei 85/86 Euro und kletterte auf ein neues Allzeithoch.

