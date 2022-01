Sanofi Aktie: Anleger aufgepasst!

Sanofi, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 15:28 Uhr) mit 89.96 EUR fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.

Sanofi haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sanofi haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sanofi derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 86,59 EUR, womit der Kurs der Aktie (89,96 EUR) um +3,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 87,66 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,62 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,38 ist die Aktie von Sanofi auf Basis der heutigen Notierungen 49 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (37,67) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

