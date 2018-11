Sanochemia Pharmazeutika: Sind Sie dafür gewappnet?

An der Börse Stuttgart notiert die Aktie Sanochemia Pharmazeutika am 23.11.2018, 01:46 Uhr, mit dem Kurs von 1,5 EUR. Die Aktie der Sanochemia Pharmazeutika wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanochemia Pharmazeutika. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sanochemia Pharmazeutika liegt mit einem Wert von 12,53 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotech & Pharma" von 32,33. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanochemia Pharmazeutika-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,98 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,47 EUR) weicht somit -25,76 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,58 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,96 Prozent), somit erhält die Sanochemia Pharmazeutika-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sanochemia Pharmazeutika-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.