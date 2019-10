Sanktionsrisiken werden 2020 weiter steigen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Eine nationalistische US-Außenpolitik, Differenzen in derUS-Administration und Unstimmigkeiten zwischen den USA und Europawerden 2020 für steigende Sanktionsrisiken sorgen. Das ist dasErgebnis eines aktuellen Berichts der globalen Risikoberatung ControlRisks.Der Bericht "Sanctions risk in 2020: complexity andunpredictability" identifiziert fünf zentrale Trends, die globaleSanktionsrisiken prägen.1. Die USA sind zunehmend gewillt, Sanktionen zu verhängen,insbesondere, da geopolitische Dynamiken es immer schwieriger für denUN-Sicherheitsrat machen, dies zu tun. Während die USA es sichleisten können, unilaterale primäre und sekundäre Sanktionen zuverhängen, verkompliziert die fehlende internationale Legitimität dieUmsetzung jedoch erheblich.2. Es herrschen Unstimmigkeiten innerhalb der USA, wie Sanktionenzu verwenden sind. Eine wachsende politische Polarisierung inWashington führt zu erheblichen Differenzen über die Sanktionspolitikzwischen der Trump-Administration und dem Kongress.3. Noch größere Unstimmigkeiten bezüglich des Einsatzes vonSanktionen bestehen zwischen den USA und der EU. Dies verkompliziertdie globale Sanktionslandschaft zusätzlich und erhöht dasSanktionsrisiko.4. Die USA halten ihre Verbündeten dazu an, eigene Sanktionen zuverhängen. Insbesondere die Golfstaaten haben sich diesem Trendangeschlossen. Auf der anderen Seite überlegen jedoch auch Länder wieChina, die Gegenpositionen zu den USA einnehmen, vergleichbareMaßnahmen umzusetzen.5. Extraterritoriale Sanktionen, die für Personen in Länderngelten, die anderweitig keinen Sanktionen unterliegen, werden sichwahrscheinlich verbreiten, insbesondere in Bezug auf Menschenrechteund Korruption.Wie sollten Unternehmen reagieren?Der Bericht von Control Risks identifiziert Iran, Nordkorea,Russland, Venezuela und Syrien als die Länder, die Unternehmen imAuge behalten sollten. Wichtig ist jedoch auch, die Risiken im Umgangmit nicht-sanktionierten Ländern zu beobachten, die mit diesen fünfLändern Geschäfte machen, wie beispielsweise die Türkei und China.Control Risks rät Unternehmen, die Orientierungshilfen des US Officeof Foreign Assets Control (OFAC) und der EU zu beachten undDurchsetzungsmaßnahmen zu verfolgen."Unternehmen sollten Sorgfaltsprüfungen durchführen, die überunmittelbare Gegenparteien hinausgehen", sagt Henry Smith, Partnerbei Control Risks und Autor des Berichts. "AktuelleDurchsetzungsmaßnahmen der US-Behörden zeigen die Notwendigkeit auf,das Sanktionsrisiko für die gesamte Wertschöpfungskette zuberücksichtigen - vom Lieferanten bis zum Kunden und allesdazwischen", fügt Smith hinzu.Den vollständigen Bericht zum Download finden Sie hier:https://direc.to/c1W4Pressekontakt:Felicitas SommerSenior Marketing Executivefelicitas.sommer@controlrisks.com+49 1590 445 3336Original-Content von: Control Risks GmbH, übermittelt durch news aktuell