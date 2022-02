Sanktionen bei territorialen Verletzungen der Ukraine geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die mit Verbündeten vereinbarten Sanktionen gegen Russland bei weiteren territorialen Verletzungen der Ukraine scharf stellen. "Da ist die Weltgemeinschaft sehr entschlossen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin, wollte sich aber auf eine genaue Definition einer solchen territorialen Verletzung nicht festlegen. Es gebe unterschiedliche Varianten, sagte er und nannte Cyberangriffe, Einsätze unter falscher Flagge oder großangelegte Invasionspläne. "Ich glaube, die Definition, auf die wir uns alle einlassen können ist: Wir wissen es, wenn sie passieren." Es werde dann in großer Schnelligkeit und Einigkeit gehandelt./cn/DP/eas