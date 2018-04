Sanktionen gegen Vekselberg belasten Aktien von Sulzer, Oerlikon und S+B

Zürich (awp) - Die von den USA verhängten Sanktionen gegen den Russen Viktor Vekselberg drücken die Aktien von Sulzer, Oerlikon und Schmolz+Bickenbach stark ins Minus. An allen drei Unternehmen ist Vekselberg über seine Beteiligungsgesellschaft Renova massgeblich beteiligt. Der Anteil von Renova an Sulzer ist nach der Ankündigung eines am Wochenende abgeschlossenen Aktiendeals zwischen Renova und Sulzer zwar mittlerweile auf unter 50% ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten