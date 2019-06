Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 18.06.2019, 10:32 Uhr, ein Kurs von 25,52 CNY geführt.

Unsere Analysten haben Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical-Aktie ein Durchschnitt von 26,44 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,45 CNY (-3,74 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (28,17 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical mit einem Wert von 91,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 99,01 , womit sich ein Abstand von 8 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical. Es gab insgesamt ein positive und zwei negative Tage. An zehn Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.