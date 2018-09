Sanitätsdienst unter neuer Führung (FOTO)

Koblenz (ots) -Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, hatam 25. September 2018 das Kommando über den Sanitätsdienst derBundeswehr von Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel anGeneraloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner übergeben. VieleWeggefährtinnen und Weggefährten, Gäste und Soldatinnen und Soldatenverfolgten den Übergabeappell auf der Festung Ehrenbreitstein.Die Festung hoch über Koblenz, eine der größten WehranlagenEuropas, bildete eine gelungene Kulisse für den letzten Höhepunkt inder Karriere von Generaloberstabsarzt Dr. Tempel. "Es wird Zeit Dankezu sagen," begann er seine Abschiedsrede an die angetretenenAbordnungen des Sanitätsdienstes. "Sie alle sind Teil eines starkenund effizienten Sanitätsdienstes und sie sind Angehörige eines derbesten militärischen Sanitätsdienste weltweit."KommandowechselBevor der Generalinspekteur der Bundeswehr das Zepter an den neuenInspekteur des Sanitätsdienstes übergab, richtete er sein Augenmerkauf den Werdegang des scheidenden Inspekteurs. "Sie sind ein Freundklarer Worte und haben die Neustrukturierung des Sanitätsdienstesvorangetrieben," bilanzierte der ranghöchste Soldat der Bundeswehr."Und sie haben die internationalen Kooperationen weiterintensiviert." Sichtbares Zeichen waren die zahlreichen hochrangigenVertreter aus den USA, Frankreich und den Niederlanden, die an diesemTag den Weg nach Koblenz gefunden hatten. "Sie haben es vomFallschirmjäger bis zum ranghöchsten Sanitätsoffizier gebracht",betonte Zorn auf dem anschließenden Empfang. Auch der scheidendeInspekteur des Sanitätsdienstes zeigte Emotionen: "Ich bin geprägtvon Dankbarkeit. Ich hatte den schönsten Beruf der Welt und würdemich immer wieder so entscheiden".Großer ZapfenstreichIn den Abendstunden wurde Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempelnach über 45 Dienstjahren mit einem Großen Zapfenstreich in denRuhestand verabschiedet. Der Große Zapfenstreich ist die höchste Formder militärischen Ehrenbezeugung. Er wird nur zu besonderen Anlässendurch das Bundesministerium der Verteidigung genehmigt, wiebeispielsweise der Ehrung von Persönlichkeiten, die sich um dieBundeswehr verdient gemacht haben.Zwei starke PersönlichkeitenGeneraloberstabsarzt Dr. Tempel stand dem Sanitätsdienst seit 2015vor. Seine Karriere begann er 1973 als Fallschirmjägeroffizier unddurchlief nach seinem Studium der Humanmedizin mehrere nationale undinternationale Führungs- und Stabsverwendungen als Sanitätsoffizier.Sein Nachfolger Generaloberstabsarzt Dr. Baumgärtner trat 1980 in dieBundeswehr ein. Nach seinem Medizinstudium durchlief er verschiedeneVerwendungen. Nach mehreren nationalen und internationalenVerwendungen wurde er 2016 Kommandeur des KommandosSanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels. Für den58-Jährigen war der Tag nicht nur verbunden mit der Übernahme derFührung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, sondern auch mit derBeförderung zum Generaloberstabsarzt.AusblickBaumgärtner weiß um die gute Basis des Sanitätsdienstes. "Doch dieRahmenbedingungen haben sich geändert. Das bedeutet für die Zukunfterhebliche Anstrengungen um den Sanitätsdienst auch 2027 bis 2031 soleistungsfähig zu haben wie er heute ist." Ein solches Projekt istfür Baumgärtner die Digitalisierung, wozu unter anderem dieelektronische Patientenakte von Soldatinnen und Soldaten gehört.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell