Sanierungsplan für US-Kaufhauskette Sears lässt Aktienkurs explodieren

HOFFMAN ESTATES (dpa-AFX) - Ein radikaler Sanierungsplan soll die angeschlagene US-Shopping-Ikone Sears wieder auf Vordermann bringen - an der Börse sorgten die angekündigten Maßnahmen für ein Kursfeuerwerk.



Die Aktien des Konzerns starteten am Freitag mit einem Plus von über 30 Prozent in den US-Handel. Vorbörslich hatte der Kurs zwischenzeitlich sogar um rund 50 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht notieren die Papiere aber trotzdem fast 60 Prozent im Minus. Die kriselnde Kaufhauskette hatte bekanntgegeben, durch verschiedene Restrukturierungen Kosten in Milliardenhöhe einsparen zu wollen.