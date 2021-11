Sanierungsbedarf am Immobilienmarkt: McMakler-Studie legt schlechte Energiebilanz von deutschen Wohnhäusern offen

Berlin (ots) -- Im Durchschnitt weisen gerade einmal 13 Prozent aller ausgestellten Energieausweise für Immobilien in Deutschland den positiven Energiekennwert A, A+ oder B auf, bei Neubau-Häusern sind es hingegen 71 Prozent- 64 Prozent der befragten Eigentümer stufen die Energieeffizienz als wichtig ein, über ein Drittel findet diese sogar wichtiger als andere Kauffaktoren wie z.B. die Immobilienlage- Gleichzeitig kennt nur rund jeder Vierte die Energieklasse seiner eigenen Immobilie und nur 23 Prozent der Befragten haben bisher staatliche Förderprogramme zur Modernisierung in Anspruch genommenDie Bundesregierung plant einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland bis zum Jahr 2045. Gebäude sollen bis dahin nur noch einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen. Einer aktuellen Studie von McMakler (www.mcmakler.de) zufolge, ist der Weg zu diesem klimapolitischen Ziel noch lang. Eine Auswertung von Energiekennwerten der über McMakler vermarkteten deutschen Wohnhäuser aus dem dritten Quartal 2021 zeigt: Bislang weisen nur 13 Prozent der ausgewerteten Immobilien in Deutschland die besten Energiekennwerte A, A+ oder B auf. Zudem zeigt eine von McMakler in Auftrag gegebene Online-Umfrage, dass nur jeder vierte Immobilienbesitzer in Deutschland die Energieklasse seiner Immobilie überhaupt kennt.In Deutschland sind rund 64 Prozent aller Wohngebäude vor 1979 gebaut worden. Dabei verbrauchen gerade diese Bestandsbauten am meisten Energie. Das unterstreichen auch die Daten von McMakler: Demnach weisen 66 Prozent aller Häuser, die vor 1979 gebaut wurden, die schlechtesten Energieklassen F, G oder H auf. Die beste Energieeffizienz haben Gebäude, die nach 2010 gebaut wurden. 71 Prozent dieser Neubauten werden mit den positiven Kennwerten A, A+ oder B bewertet.Bundesweiter Vergleich: Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen weisen den höchsten Anteil energieeffizienter Gebäude aufIm deutschlandweiten Vergleich schneiden die Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Energieeffizienz ihres Gebäudebestands am besten ab. In Baden-Württemberg und Hamburg werden rund 17 Prozent aller Energieausweise mit dem Energiekennwert A+, A oder B ausgezeichnet, in Nordrhein-Westfalen sind es 15 Prozent. Die beiden energetisch schlechtesten Kennwerte G und H treten am häufigsten in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern (42 Prozent), Berlin (39 Prozent) und Thüringen (36 Prozent) auf.Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede in der Energieeffizienz der jeweiligen Gebäudebestände der Bundesländer ist das Verhältnis von Neubau- und Bestandsimmobilien. Die von McMakler durchgeführte Analyse stellt fest, dass Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen einen vergleichsweise hohen Anteil an Neubauten aufweisen. Dieser deckt in allen drei Bundesländern bis zu 8 Prozent des Gesamtbestandes ab. Hingegen liegt der Anteil in diesem Bereich in Mecklenburg-Vorpommern bei gerade einmal 3 Prozent, in Berlin bei 6 Prozent. Thüringen stellt eine Besonderheit dar: Mit 13 Prozent weist das Land den höchsten Neubau-Anteil unter allen Bundesländern auf. Doch auch bei den besonders alten Gebäuden ist Thüringen im Bundesländervergleich Spitzenreiter: 32 Prozent aller ausgewerteten Wohngebäude sind 100 Jahre alt oder sogar älter. Die tendenziell schlechte Energieeffizienz dieser alten Gebäude ist Grund für das schlechte Abschneiden des Landes.Aktuelle YouGov-Befragung zeigt: Sanierungs- und Modernisierungsprogramme stoßen bei Privateigentümern bislang auf wenig InteresseIm ersten Halbjahr 2021 betrug die Fördersumme des Programms "Energieeffizient Bauen und Sanieren" der KfW-Bank rund 19,2 Milliarden Euro. Dabei fließen hohe Fördersummen insbesondere in den Neubau. Einer von McMakler in Auftrag gegebenen YouGov-Umfrage zufolge stoßen staatliche Sanierungs- und Modernisierungsprogramme bei Privateigentümern bislang auf wenig Interesse. Gerade einmal 23 Prozent geben an, bereits Förderungen für die Sanierung ihrer Immobilie bezogen zu haben. 43 Prozent der Befragten haben hingegen noch nie eine staatliche Förderung in Anspruch genommen und planen es auch nicht in den kommenden Jahren."Unsere Analyse zeigt, wie stark sich die Energiekennwerte von Neubau- und Bestandsimmobilien unterscheiden. Deshalb ist es für den Kampf gegen den Klimawandel wichtig, dass hohe Fördersummen in den Neubau fließen. Allerdings müssen auch Programme für die energetische Sanierung von Bestandsbauten noch stärker finanziell gefördert werden, um nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen. Dies wird ein wichtiger Baustein für das Erreichen der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sein", sagt Felix Jahn, CEO und Gründer von McMakler.Nur jeder vierte Eigentümer kennt die Energieklasse seiner ImmobilieDie weiteren Ergebnisse aus der McMakler-Umfrage zeigen, dass Immobilienbesitzer in Deutschland sich bisher wenig mit der Energieeffizienz ihres Eigenheims auseinandergesetzt haben. Fast die Hälfte (44 Prozent) der befragten Eigentümer kennt die Energieeffizienzklasse ihrer Immobilie nicht. 30 Prozent der Immobilieneigentümer geben an, dass sie ihre Energieklasse lediglich ungefähr einschätzen können.Allerdings scheint gleichzeitig eine gute Energieeffizienz eine wichtige Rolle beim Immobilienkauf zu spielen: Fragt man Eigentümer nach der Relevanz der Energieeffizienz ihrer Immobilie, stufen 65 Prozent diese mit wichtig bis sehr wichtig ein. Über ein Drittel der Befragten verneint die Frage, ob sie eine Immobilie in einer guten Lage kaufen würden, die aber eine schlechte Energieeffizienzklasse aufweist."Unsere Umfrage zeigt, dass bei Eigentümern in Deutschland bereits das Bewusstsein für die Relevanz einer guten Gebäudeenergieeffizienz vorhanden ist. Wichtig ist nun, Immobilienbesitzer in die Pflicht zu nehmen. Denn: Ohne ihr aktives Handeln wird sich ein klimaneutraler Gebäudebestand in Deutschland nur sehr langsam realisieren lassen", sagt Felix Jahn. "Hier brauchen wir noch mehr Transparenz und eine öffentliche Bewerbung von vorhandenen Förderprogrammen und deren Vorteile für Immobilienbesitzer", führt Jahn fort.

Über die Auswertung: Ausgewertet wurden die von McMakler ausgestellten 1.681 Energieausweise aus dem 3. Quartal 2021 von Bestands- und Neubauten mit dem Baujahr 1920-2020. Zudem hat das Meinungsforschungsunternehmen YouGov im Auftrag von McMakler im Rahmen einer repräsentativen Online-Befragung im Oktober 2021 mehr als 1.060 Immobilieneigentümer zu ihrer Einstellung und ihrem Verhalten rund um das Thema "Energieeffizienz von Immobilien" befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler als Gründungsinvestor und Executive Chairman und übernahm 2018 zusätzlich die CEO-Funktion.Pressekontakt:McMakler | Ina Necker | Senior PR ManagerE-Mail: presse@mcmakler.de | Telefon: +49 (0)30 555 744 917Original-Content von: McMakler, übermittelt durch news aktuell