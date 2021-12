Sangamo Therapeutics-Aktie: Gelingt die Bodenbildung?

Ende Oktober starteten die Bullen bei der Sangamo-Therapeutics-Aktie einen neuen Anstieg. Er gipfelte am 4. November auf einem Hoch bei 11,49 US-Dollar. Im Anschluss nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass die Aktie in eine neue Abwärtsbewegung einschwenkte. Sie erreichte am 30. November bei 7,81 US-Dollar ein Tief. Seitdem läuft eine vorsichtige Erholung.

Noch hat die Gegenbewegung nur den Charakter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung