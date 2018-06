Hamburg (ots) -Waterkant Touren kooperiert ab sofort mit dem TourismusvereinAltes Land e.V. In der Saison 2018 fährt der Anbieter alternativerTourismus Touren abermals über Hamburgs Stadtgrenzen hinaus. KultigesMarkenzeichen des jungen Unternehmens: restaurierte VW-Bullis miteigene Namen und persönlich geführte kleine Gruppen."Durch die Kooperation mit dem Tourismusverein Altes Land e.V.wollen wir die nachhaltige Tourismus-Entwicklung in der Region weiterfördern", sagt Steffen Körtje, Gründer und Geschäftsführer vonWaterkant Touren. "Mit dem Ausflugsziel Altes Land - einem derschönsten deutschen Naherholungsgebiete, bauen wir den individuellen,persönlichen und vor allem authentischen Erlebniswert geführterTouren über Hamburgs Stadtgrenzen hinaus aus".Auf der von April bis Oktober angebotenen "Altes Land Tour"vereint das Hamburger Tourismus-Startup den Faktor Entschleunigung inKombination mit den Themen Nachhaltigkeit und Regionalität. Gästesollen Kultur und Landschaft des UNESCO-Welterbe-Anwärters "AltesLand" hautnah erleben können. Abseits touristischer Hotspots wird dieKulturlandschaft historisch, kulinarisch und persönlich erlebbargemacht.Das Alte Land, Nordeuropas größtes zusammenhängendesObstanbaugebiet, ist das bislang einzige ländliche Ausflugsziel desTourenanbieters mit Sitz in der Hamburger Hafencity. Die drei bisviereinhalbstündige Tour soll sowohl Hamburger als auchNicht-Hamburger sowie Tagesgäste im Alten Land ansprechen.Stephan Bergmann, Geschäftsführer des Tourismusvereins Altes Lande.V., sieht im Konzept von Waterkant Touren schon jetzt einen großenMehrwert für die Obstanbauregion südwestlich der Elbmetropole:"Waterkant Touren vereint regionale Partner, Produkte sowieauthentische Reiseerlebnisse miteinander. Darüber hinaus stärkt derTourenanbieter damit die touristische Infrastruktur vor Ort", soBergmann.Für die Anfang Juli beginnende Kirschensaison ist Waterkant Tourenbestens aufgestellt: Neben der bereits erfolgreich verkehrenden"Altes Land Tour" mit Start in Hamburgs Hafencity wird es auch eineRoute mit Start- und Endpunkt am Tourismusverein Altes Land in Jorkgeben.Über die "Altes Land Tour"Die "Altes Land Tour" startet und endet in Hamburg. Sie wirdMontags und Sonntags um 12:30 Uhr angeboten und kann online unterwww.waterkant-touren.com/altes-land-tour/ gebucht werden. Die Tourkostet 65 Euro pro Person und dauert viereinhalb Stunden. Die "AltesLand Tour" mit Start und Ende in Jork wird Montags und Donnerstags um12 Uhr angeboten und kann im Tourismusverein Altes Land e.V., onlineunter https://www.tourismus-altesland.de oder telefonisch unter +49(0) 4162 914755 gebucht werden. Die Tour kostet 59 Euro fürErwachsene, 39 Euro für Kinder bis 16 Jahren und dauert drei Stunden.Über Waterkant TourenWaterkant Touren sind ein Tourismus-Startup mit Sitz in HamburgsHafencity, die mit ihren VW-Bullis seit 2014 alternative Stadttourenanbieten. Das Angebot umfasst online buchbare Touren ab 39 Euro proPerson mit einer Länge zwischen zwei und viereinhalb Stunden.Getränke an Bord sind auf allen Touren inklusive. Auch Sonderwünschefür geschlossene Gruppen wie Teamevents oder Junggesellenabschiedensind möglich. Für telefonische Rückfragen steht das Büro wochentagsvon 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 40 30373437 zurVerfügung.Weitere Informationen: www.waterkant-touren.comOffizieller Trailer: https://vimeo.com/124842499Download von Bildmaterial: https://bit.ly/2lcZFuJPressekontakt:Konrad HerrfurthProdukt- und MarketingmanagerWaterkant TourenHongkongstraße 520457 HamburgTel.: +49 (0) 40 30373437E-Mail: konrad@waterkant-touren.comOriginal-Content von: Waterkant Touren GmbH und Co. KG, übermittelt durch news aktuell