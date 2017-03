Sanfte Frühlingsbrise auf Balkon und Terrasse / Zarte Outdoor-Gestaltung in Pastelltönen (FOTO)

Essen (ots) -Im Frühling steigt die Lust nach Farbe im Garten. Ein gemütlichund erfrischend gestalteter Outdoor-Bereich lädt geradezu ein, dieersten Sonnenstrahlen im Freien zu genießen. Blühende Gartenpflanzenwie Nachtschatten, Kapaster, Kapkörbchen, Mandevilla und Lavendel,gepaart mit dezenten Pastelltönen und verschiedenen Holzsorten,sorgen für eine frühlingshafte Atmosphäre.Endlich, die Temperaturen steigen wieder. Es ist an der Zeit, denGarten für die Outdoor-Saison vorzubereiten. Nachtschatten undKapaster mit bunten, filigranen Blüten oder üppige Blühwunder wieKapkörbchen und Mandevilla in den verschiedensten Farbtönen eignensich besonders gut für die frühlingshafte Gestaltung von Balkon undTerrasse. Die bunt blühenden Gartenpflanzen kommen in der Gestaltungmit Töpfen in zarten Pastellfarben und natürlichen Holz-Elementenbesonders gut zur Geltung. Verschiedene Kräuter wie beispielsweiseLavendel vervollständigen den Look und lassen von der Sommersonne imeigenen Außenbereich träumen.Das Garten-Design in Pastelltönen gelingt mit farbigen Töpfenbesonders einfach. DIY-Fans gestalten nach Lust und Laune diePflanzgefäße mit Sprühfarbe oder Lack selbst. Dabei werden derKreativität keine Grenzen gesetzt: einfarbig oder mehrfarbig, eineKombination aus verschiedenfarbigen Töpfen oder ein monochromesArrangement - alles ist möglich. Die bläulichen Blüten der Kapasterpassen besonders gut zu hellem Lila und auch der duftende Lavendelbekommt in violetten Töpfen seinen großen Auftritt. Outdoor-Möbeldürfen ebenfalls gern farbig sein. So kann mit ein paar einfachenTricks bereits viel Farbe in das Outdoor-Wohnzimmer gebracht werden.Eine Trennwand im Garten schützt vor neugierigen Blicken derNachbarn und bietet Spielraum für ein außergewöhnliches Terrassen-oder Balkon-Design: Besonders mutige Einrichtungskünstler streichensie in einem Pastellton, etwa zartes Violett, das nicht zuaufdringlich wirkt. Pflanztöpfe, die hängend an der Wand befestigtoder mithilfe von Hockern und kleinen Tischen eine Etage höhergehoben werden, lockern die Farbfläche optisch auf.Verschiedenfarbige Mandevilla und Kapkörbchen sorgen mit ihrentrichterförmigen, bunten Blüten für weitere Farbimpulse, die durchdas frische Grün vom Zitrusbäumchen perfekt ergänzt werden.Die zarte Farbgebung auf Balkon und Terrasse wird mitHolz-Elementen perfekt ergänzt. Outdoor-Dielen aus Esche, Kiefer oderEiche sorgen für Gemütlichkeit und bieten die perfekte Bühne fürpastellige Pflanzkübel oder Terrassenmöbel in dezenten Farben. Einselbstgebautes Regal birgt jede Menge Platz für Gartenpflanzen inKübeln und Töpfen, die auf verschiedenen Höhen platziert werden. Dazuganz einfach Weinkisten aufeinanderstapeln und - für mehr Stabilität- mit Schrauben fixieren. Anschließend kann das kreative DIY-Regalmit Lavendel und anderen Gartenkräutern sowie Nachtschatten undKapastern dekoriert werden.Weitere Informationen und Pflegetipps zu Gartenpflanzen imFrühling gibt es unter Pflanzenfreude.de und aufwww.facebook.com/diepflanzenfreude.Hochauflösendes Bildmaterial im Frühlings-Look finden Sie unterfolgendem Link:https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/fruehling-2017Weitere Bilder und Informationen rund um das Thema Gartenpflanzenfinden Sie in der Datenbank "Gartenglück" unterhttp://blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck.Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle Pflanzenfreude.de,Beleg erbeten.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: garten@zucker-kommunikation.deWeb: www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell