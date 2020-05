Sandstorm Gold: Faktencheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Sandstorm Gold":

Für die Aktie Sandstorm Gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 27.05.2020, 01:28 Uhr, ein Kurs von 12.14 CAD geführt.

Wie Sandstorm Gold derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 131,88 und liegt mit 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 97,3. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Sandstorm Gold auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Sandstorm Gold sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Sandstorm Gold aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sandstorm Gold. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11,19 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -7,85 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 12,14 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sandstorm Gold-Aktie beträgt dieser aktuell 8,97 CAD. Der letzte Schlusskurs (12,14 CAD) liegt damit deutlich darüber (+35,34 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sandstorm Gold somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (10,02 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+21,16 Prozent Abweichung). Die Sandstorm Gold-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Sandstorm Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.