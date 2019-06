Sandro Kirchner: Keine CO2-Steuer im deutschen Alleingang - Anreize statt Belastungen beim Klimaschutz

München (ots) - "Eine CO2-Steuer im nationalen Alleingang führt zuschweren sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen und trifft vorallem Mieter, Pendler, kleine Familienbetriebe und Menschen mitgeringen Einkommen in Deutschland", warnt Sandro Kirchner, derVorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung,Energie, Medien und Digitalisierung im Bayerischen Landtag."Insbesondere Menschen und Unternehmen, gerade im ländlichen Bereich,würden am Ende draufzahlen. Deshalb lehnen wir eine CO2-Steuer ab.Steuerliche Entlastungen und Anreize zur CO2-Vermeidung sind derrichtige Weg." Zudem setzt sich die CSU-Landtagsfraktion für dieAusweitung des europäischen Emissionshandels ein und unterstütztInitiativen des Bundes für eine international koordinierte Einführungeines CO2-Preises."Um die Energiewende voranzutreiben und die Klimaschutzziele zuerreichen, besteht dringender Handlungsbedarf", stellt auch Kirchnerklar. Im Vordergrund müsse jedoch ein besonnenes undordnungspolitisch stimmiges Anreizsystem zur CO2-Reduzierung stehen."Ein Baustein kann auch eine angemessene und aufkommensneutraleCO2-Bepreisung sein." Diese müsste jedoch global ausgerichtet sein,zumindest auf G20-Ebene."Deutschland braucht ein energie- und klimapolitischesGesamtkonzept, das nicht die Ideologie in den Vordergrund stellt,sondern Ökonomie und Ökologie vereint - und dabei dieRahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Deutschlandberücksichtigt", sagt Kirchner. "Technologieoffenheit ist hierfürGrundvoraussetzung." Es sei bereits heute festzustellen, dass schonjetzt eine schleichende Deindustrialisierung aufgrund der teuerstenStromkosten in Europa und einer immer fragiler werdenVersorgungssicherheit stattfindet. Kirchner kritisiert dabei auch dieOpposition, insbesondere die Fraktion der Grünen: "Jeder will dasKlima schützen, aber mit ihrer ideologischen Darstellung der Dingespalten die Grünen unsere Gesellschaft in 'arm und reich', 'Stadt undLand' und in 'gut und böse' - so erreicht man mit Sicherheit keineKlimaziele, ganz im Gegenteil!"Pressekontakt:Andreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell