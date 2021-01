Sandridge Energy: Da muss man staunen!

An der Heimatbörse New York notiert Sandridge Energy per 10.01.2021, 02:14 Uhr bei 3.51 USD. Sandridge Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Sandridge Energy nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sandridge Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 29,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Sandridge Energy momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sandridge Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Sandridge Energy wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Sandridge Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Sandridge Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Sandridge Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 36,34 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,78 Prozent im Branchenvergleich für Sandridge Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 36,34 Prozent im letzten Jahr. Sandridge Energy lag 48,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

