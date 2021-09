Sandra Tesanovic neue Business Development Managerin für Deutschland

Frankfurt (ots) -Chubb hat Sandra Tesanovic (37) zur neuen Business Development Managerin (BDM) in Deutschland für die Region Mitte ernannt, wie der Versicherer heute mitteilte.In ihrer neuen Position wird sich Tesanovic als spartenübergreifende Ansprechpartnerin für Makler in Hessen und Baden-Württemberg auf vertriebliche Aktivitäten sowie auf den weiteren Aufbau und der Pflege der entsprechenden Geschäftsbeziehungen konzentrieren. Von ihrem Dienstsitz in Frankfurt aus wird sie an Christian Kruppa, Head of Broker & Client Management für Deutschland und Österreich bei Chubb in Düsseldorf, berichten.Sandra Tesanovic verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Industrieversicherungsbranche. Die gelernte Bankkauffrau war zuvor in verschiedenen Vertriebspositionen in Deutschland und Österreich bei Chubb tätig. Zuletzt war sie als Senior Key Account Managerin im Personenversicherungsbereich für den Ausbau des Neugeschäfts sowie für Betreuung der Makler verantwortlich.„Durch ihre langjährige Unternehmenszugehörigkeit wird Sandra Tesanovic ihre Fach- und Vertriebsexpertise nahtlos auch in ihrer neuen Rolle bei Chubb einsetzen können. Dies ist gerade in der aktuellen Renewalphase ein großer Vorteil für unsere Maklerpartner“, erklärt Andreas Wania, Regional Executive Officer Eastern Region und Country President Germany bei Chubb.Über ChubbChubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen auf chubb.comBesuchen Sie uns auf | Visit us onLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/chubb?trk=public-post_share-update_actor-text) | XING (https://www.xing.com/companies/chubbeuropeangroupse) | facebookPressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications Northern, Eastern & Central Regions EMEAChubb European Group SEBaseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comhttps://www.chubb.com/de-de/Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell