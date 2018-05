Sandra Redmann: Der Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht

Kiel (ots) - Zur Übergabe von über 40.000 Unterschriften derVolksinitiative «Schutz des Wassers» erklärt die umweltpolitischeSprecherin der SPD-Fraktion, Sandra Redmann:Wir begrüßen es, dass ein Kernanliegen der Initiative zum Schutzunseres Wassers das Verbot von Fracking ist. Wir setzen uns schonseit Jahren gegen diese umweltschädliche Methode ein und haben dafürbereits zahlreiche Beschlüsse durch den Landtag herbeigeführt. Keinanderes Bundesland in Deutschland ist so stark vom Wasser geprägt wieSchleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Der Zugang zuWasser ist ein Menschenrecht. Deshalb erteilen wir den Interessen vongroßen Konzernen wie Nestle, zu deren Ziel die Privatisierung unsererwichtigsten Lebensgrundlage gehört, eine klare Absage. Der Schutzunseres Wassers hat oberste Priorität für die SPD.Wir werden auch in Zukunft alles Mögliche dafür tun, dass derZugang zu sauberem Trinkwasser für jeden gewährleistet ist.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell