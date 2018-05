Marktredwitz (ots) - Hohe Renditen alleine reichen immer mehrPrivatanlegern und Institutionellen heute nicht mehr aus, wenn es umihre Vermögensverwaltung geht. Immer häufiger werden Finanzproduktenachgefragt, die nicht nur Erträge sichern, sondern auch dengestiegenen ethischen und ökologischen Standards gerecht werden. Indiesem Segment hat sich die Sensus Vermögen GmbH aus Marktredwitzseit vielen Jahren mit ihren Finanzkonzepten etabliert. DieProduktmanagerin Sandra Montero López erklärt in einem Interview,warum die Zukunft der Geldanlage auch in Deutschland dennachhaltigen, umweltbewussten und ethisch orientierten Investmentsgehört.Frau Montero López, das Jahr 2017 war ja laut Branchenkennzahlenwieder einmal ein Rekordjahr für nachhaltige Geldanlagen. Wieerklären sie sich den Boom - ist das ein kurzfristiger Trend oderhaben sich die Präferenzen der Investoren insgesamt verändert?Sandra Montero López: Mittlerweile sind ja weltweit bereits mehrals 400 Milliarden Euro in Fonds und Investmentprodukten angelegt,für die das Management explizit auch ethische oder soziale Normendefiniert, Tendenz ganz klar steigend. Immer mehr Fondsgesellschaftenstellen ihr Produktsortiment neu auf. Das ist also kein kurzfristigerTrend, das ist eine langfristige Entwicklung, die sich nach meinenErfahrungen mit Sicherheit noch weiter konsolidieren wird. Michüberrascht das übrigens auch nicht. Die Menschen stellen sich ja auchals Verbraucher seit vielen Jahren immer häufiger die Frage, ob dieProdukte, die sie kaufen, zum Beispiel auf Basis ökologischerLandwirtschaft hergestellt worden sind - oder wie ernst es dieVerantwortlichen mit dem Thema Klimawandel halten. Ist dieses ProduktCO2-neutral oder trägt es zur globalen Erwärmung bei? Betreibt einRohstoffunternehmen Raubbau an der Natur oder wird vor Ort wirklichnachhaltig bewirtschaftet? Das sind wie gesagt typische Fragen, dieimmer mehr Bürger nicht nur in ihrer Rolle als bewusste Konsumentenstellen, sondern eben heute auch immer mehr als Anleger. Längst istklar: Privatanleger fordern heute ein ökologisches, ethischesVermögensmanagement. Und auf dieses neue Nachfragesituation müssensich die Produktanbieter und Vermögensverwalter einstellen, wenn sieihre Finanzprodukte erfolgreich auf dem deutschen Markt vertreibenlassen wollen.Relativ oft hört man ja immer noch das Vorurteil, nachhaltigeGeldanlagen beruhigten zwar das grüne Gewissen, bringen aber leidereinen Renditeverzicht mit sich. Wie beurteilen sie die Lage?Sandra Montero López: Ein Blick auf die Performance nachhaltigerFonds belegt klar und deutlich das Gegenteil. Viele Produkte habensich vom Nischeninvestment längst zu echten Spitzenreitern in SachenErträge entwickelt. Immer mehr grüne Fonds bestehen den direktenVergleich mit dem jeweiligen Vergleichsindex wie dem MSCI World oderanderen Benchmarks exzellent. Mit dem Sensus Waldfonds hat man sichauf die steigende Nachfrage nach dem begehrten, nachwachsendenRohstoff Edelholz eingestellt. Der dauerhafte Boom in diesem Segmentverspricht äußerst attraktive Renditen, und das eben ohne schlechtesGewissen. Die Orientierung an strikten Umweltschutzstandards wirdsogar immer mehr zu einem Vorteil, denn die Verbraucher fragen jaganz direkt, wo und unter welchen Bedingungen zum Beispiel Möbelproduziert werden. Unternehmen, die ihre Güter nach fragwürdigenMethoden produzieren lassen, den Klimawandel durch giftige Emissionenverschärfen oder sogar Menschenrechte verletzen, werden in Zukunftsicherlich Umsatzverluste einkalkulieren müssen. Hinzu kommtnatürlich, dass die Anleger aufgrund der Zinsflaute generell einfachimmer mehr Interesse an alternativen Investments zeigen, derenvoraussichtliche Auszahlungen über denen typischer Festzinsprodukteliegen. Ich denke, dass Rendite und Verantwortungsbewusstsein ebenkeine Widersprüche sein müssen.Wie stellen sie denn eigentlich bei Sensus Vermögen sicher, dassder Waldfonds vor Ort wirklich nach Öko-Prinzipien gemanagt wird?Sandra Montero López: Die Anleger erwarten zu Recht, dass Begriffewie Green Investment nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auchganz konsequent in allen Schritten der Wertschöpfung umgesetztwerden, und zwar ohne Kompromisse. Deswegen reisen wir ja zumBeispiel selber mehrfach im Jahr nach Costa Rica, um uns einerseitsvom Fortschritt beim Wachstum der Bäume, aber zweitens eben auch vonden realen Verhältnissen vor Ort persönlich überzeugen zu können. Wirsind der Meinung, dass die Finanzdienstleister in der Pflicht sind,selber die Einhaltung der eigenen Nachhaltigkeitskriterien zuüberwachen - diese Aufgabe kann nicht staatlichen Akteuren oder NGOsüberlassen bleiben.Wie können Staaten und internationale Organisationen ihrer Meinungnach aktiv zur Förderung nachhaltiger Geldanlagen beitragen?Sandra Montero López: Die Regierung in Costa Rica macht ja demWesten vor, wie die Politik konstruktiv dafür sorgen kann, dassIndustrie, Agrar- und Forstwirtschaft sowie andere Wirtschaftszweigeso agieren, dass Klima, Umwelt und damit die Lebensqualität derBürger geschützt werden. Das zentralamerikanische Land hat sichäußerst ambitionierte Ziele gesetzt und will bis 2021 eine komplettklimaneutrale Bilanz vorlegen. Deswegen werden staatlicherseits nursolche Projekte mit öffentlichen Geldern gefördert, die sicheigeninitiativ engagieren, um dieses Ziel auch zu erreichen. Für dieAnleger hier in Deutschland bedeutet das: Mit einem Investment innachwachsende Rohstoffe wie Beispielsweise Teakholz kann jederVerbraucher einen eigenen, staatlich geförderten Beitrag gegenTreibhausemissionen leisten - und in einigen Jahren vom Gesamterlösaus dem Verkauf der Investition profitieren.Frau Montero López, vielen Dank für das Interview. 