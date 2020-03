Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Bonn (ots) - Sollten politische Talkshows auch solche Gäste zum Diskurseinladen, die den demokratischen Diskurs selbst häufig verachten? Ja, sagtSandra Maischberger, Gastgeberin des ARD-Talks "Maischberger - die Woche". Imjournalist-Interview erklärt die Moderatorin, warum in ihrer Sendung auchAfD-Politiker zu Wort kommen. "Natürlich sind wir der Mechanismen, dieRechtspopulisten offensiv einsetzen, manchmal überdrüssig. Trotzdem ist daskeine Entscheidung, die wir aus subjektiver Sicht, gar Betroffenheit zu treffenhaben", so Maischberger gegenüber dem journalist. "Vertreter der AfD generellnicht mehr einladen zu wollen, lässt sich in unserer Demokratie nichtbegründen."Eine funktionierende Gesellschaft brauche eine gemeinsame Öffentlichkeit - und"Talkshows sind einer der wenigen Orte, wo eine gemeinsame Öffentlichkeit nochstattfindet", so Maischberger. Das Format ihrer Sendung hat die Redaktionzuletzt umgestellt. Statt der unversöhnlichen Konfrontation von 5 Antipoden auf5 Sesseln setzt Maischberger auf eine vorgeschaltete Kommentatoren-Runde, aufEinzelgespräche und kontroverse Duelle. Durch diese Neuerungen hoffe sie, auch"Populismus in Talkshows ein Stück weit vorzubeugen".Dem Vorgehen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey, der den Thüringer AfD-Chef BjörnHöcke zuletzt zur "Persona non grata" für ZDF-Talkshows erklärt hatte, folgtMaischberger nicht. Die ARD-Talkerin sagt dazu im journalist-Interview: "BjörnHöcke hat sich selbst zur 'Persona non grata' erklärt. Aber wenn Höcke bei dernächsten Wahl wieder als Spitzenkandidat der AfD kandidiert, kann man ihn nichtvon allen politischen Foren ausschließen."Das komplette Interview mit Sandra Maischberger über Populismus und Talk,Shitstorms und Filterblasen lesen Sie in der März-Ausgabe des journalists, dieheute erscheint. Auf Anfrage senden wir das Interview in voller Länge vorab zu.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/20126/4535907OTS: journalist - Das MedienmagazinOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell