Der Sandmann ist ab 3. April barrierefrei: rbb bietet Gute-Nacht-Geschichten mit Gebärdensprache an (FOTO)

Berlin (ots) -Der Sandmann bekommt neue Begleiter bei seinen Reisen durchsTraumland. Ab 3. April 2017 übersetzen gehörlose Kinder undJugendliche den Sandmann in Gebärde. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg(rbb) verbreitet die Gebärdenvideos täglich über das Internet. Dieerste Folge mit Gebärde ist am Montag, 3. April, um 17.55 Uhr zusehen.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Barrierefreie Angebote inallen seinen Programmen weiter auszubauen ist eine vordringlicheAufgabe für den rbb. Der Sandmann mit seinen zahlreichen Fans gehtmit gutem Beispiel voran: Er baut eine Brücke zwischen den WeltenHörender und nicht Hörender. Schwerhörende und gehörlose Kleinkinderkönnen oft schon über Gebärde kommunizieren, bevor sie lesen undschreiben lernen. Wir freuen uns, ihnen jetzt 'Unser Sandmännchen' inGebärdensprache zeigen zu können."Der rbb bietet die Sandmann-Folgen mit Gebärdensprache über vierVerbreitungswege an:- Website www.sandmann.de- Mediatheken von rbb und ARD- Sandmann-App für IOS & Android- Sandmann-App für HbbTV, Amazon Fire TV und Apple TVFür alle genannten Ausspielwege - vorerst noch mit Ausnahme derApp für IOS & Android - können die Nutzer auch zuschaltbareUntertitel wählen.Für die Produktion der Sandmann-Folgen mit Gebärde arbeitet derrbb mit dem Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation derGehörlosen in Berlin & Brandenburg (ZfK) zusammen. Gehörlose Kinderund Jugendliche agieren als Gebärdensprachdolmetscher. Eingeblendetwerden sie immer dann, wenn die Geschichte es erfordert. SteffenHelbing, Vorsitzender des Landesverbandes der Gehörlosen Brandenburge. V., sagt: "Der Sandmann mit Gebärde ist ein wichtiger Schritt inRichtung einer aktiven Teilhabe über die Medien, weil hier nicht nurdie Protagonisten taub oder hörbehindert sind, sondern auch dasProduktionsteam."Dem Sandmann schauen jeden Abend rund 1,5 Millionen kleine undgroße Menschen zu. Er ist täglich im rbb Fernsehen (Montag bisFreitag um 17.55 Uhr, Samstag und Sonntag um 17.50 Uhr), im MDR(Montag bis Samstag um 18.54 Uhr, Sonntag um 18.52 Uhr) und beim KiKA(täglich um 18.50 Uhr) zu sehen. Die kostenlose Sandmann-App fürApple/IOS und Android-Geräte ist eine der erfolgreichsten Kinderappsder ARD. Schöpfer des Sandmanns ist Gerhard Behrendt, der die Figurim Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF) gestaltet hat. Am 22.November 1959 um 18.50 Uhr erlebten die Zuschauer das Sandmännchenzum ersten Mal.Weitere Informationenwww.sandmann.de www.zfk-bb.de