Sandmann-Figur vor dem rbb in Berlin enthüllt (FOTO)

Berlin (ots) -Am 22. November 2019 feiert "Unser Sandmännchen" seinen 60.Geburtstag. Aus diesem Anlass wird der beliebten Kinderfernsehfigureine ganz besondere Ehre zuteil: Seit heute (24. Juni 2019) sitzt dasSandmännchen als lebensgroße Skulptur auf einer Bank vor demFernsehzentrum des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in der BerlinerMasurenallee. Dort lädt es seine kleinen und großen Fans zumVerweilen und Fotografieren ein.Enthüllt wurde die Figur von rbb-Programmdirektor Dr. JanSchulte-Kellinghaus und Anja Hagemeier, Leiterin der AbteilungFamilie & Kinder: "Wer mit 60 Jahren bei den Jüngsten immer noch sobeliebt und faltenfrei ist, muss einiges richtig gemacht haben. VieleMillionen Kinderaugen warten auch heute noch auf die tägliche PortionTraumsand, ob vor dem Fernseher oder auf dem Tablet mit derSandmann-App. Wir sind stolz auf unseren Sandmann und wünschen unsnoch viele Jahre den Abendgruß mit ihm", erklärt Dr. JanSchulte-Kellinghaus.Mit einer Sitzhöhe von 80 cm ist die Sandmännchen-Skulpturlebensgroß und wiegt fast 15 Kilogramm. Geschaffen hat sie derMetallbildhauer Thomas Lindner, der bereits die Erfurter Innenstadtmit bekannten Kinderfernsehfiguren wie dem blauen Elefanten, Tabalugaoder der Tigerente ausstattete. Dort sitzt auch ein Sandmännchen aufder Bank, das zu einem der beliebtesten Fotomotive zählt. Es wurdevon Christian Paschold kreiert und zeigt große Ähnlichkeit mit seinemBerliner Pendant.Weitere Höhepunkte im JubiläumsjahrDie Skulptur ist eine von mehreren Aktionen rund um dasSandmann-Jubiläum. Der federführende rbb plant gemeinsam mit denkoproduzierenden Sendern MDR und NDR und anderen Partnern weitereHöhepunkte zum Geburtstag des Publikumslieblings.Im August werden 13 neue Folgen "Pittiplatsch" gedreht, in denender freche Kobold gemeinsam mit Hund Moppi und Ente Schnatterinchenwieder viele Streiche ausheckt. Die beliebten Figuren haben mit ihrenAuftritten bei "Unser Sandmännchen" Generationen von Kindern ins Bettbegleitet - im geteilten ebenso wie im wiedervereinigten Deutschland.Seit 1991 entstehen nun erstmals neue Abendgruß-Geschichten rund umdie drei Freunde. Produziert werden sie in Hamburg von der Trikk17-Animationsraum GmbH. Pünktlich zum 60. Geburtstag sind dieAbenteuer des Trios dann wöchentlich im KI.KA, im MDR-Fernsehen undim rbb Fernsehen zu sehen.Happy Birthday, Sandmann! heißt es am 24. und 25. August imFilmpark Babelsberg. Beim Geburtstagsfest in Zusammenarbeit mit demrbb dreht sich alles rund um das Sandmännchen und seine Freunde:Pittiplatsch, Der kleine König und Rabe Socke gehören zu seinenzahlreichen Gratulanten. Die Besucher erwartet eine großeSandmann-Geburtstagsshow im Vulkan und Musik zum Mitsingen undMitmachen. Durch das bunte Familienprogramm führt rbb-ModeratorinNadine Heidenreich.Das Filmmuseum Potsdam eröffnet am 10. November die Ausstellung"Mit dem Sandmann auf Zeitreise". Die Besucher begeben sich mit demPublikumsliebling ins Wunderland seiner 60-jährigen Geschichte undentdecken ein Raumschiff, den Märchenwald und eine Sandmannwerkstatt.Präsentiert werden beliebte Figuren und legendäre Fahrzeuge. DieAusstellung richtet auch den Blick in die Gegenwart und Zukunft des"modernen" Sandmanns im digitalen Zeitalter. Multimediale begehbareSets laden in eine Welt voller magischer Momente ein. Die Ausstellunggeht bis zum 30.12.2020. Sie entsteht in Kooperation mit dem rbbFernsehen.Über weitere Programmhöhepunkte halten wir Sie auf dem Laufenden.Seine Fernsehpremiere hatte das Sandmännchen am 22. November 1959.Heute schauen über eine Million kleine und größere Menschen "UnserSandmännchen" jeden Abend im Ki.KA (täglich um 18.50 Uhr), im rbbFernsehen (Montag bis Samstag um 17.55 Uhr, Sonntag um 17.50 Uhr)oder im MDR-Fernsehen (Montag bis Samstag um 18.54 Uhr, Sonntag um18.52 Uhr - im Zweikanalton auch auf Sorbisch).Fotos und ein Geburtstagslogo stehen honorarfrei unterwww.ard-foto.de bereit.