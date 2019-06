Sanderson Farms: Aufschrei, garantiert!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Sanderson Farms am 06.06.2019, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 140,56 USD. Die Aktie der Sanderson Farms wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sanderson Farms auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanderson Farms-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 117,42 USD. Der letzte Schlusskurs (138,66 USD) weicht somit +18,09 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (142,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sanderson Farms-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sanderson Farms-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Sanderson Farms gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,51 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 33,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Sanderson Farms erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (119 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -14,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 138,66 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Sanderson Farms erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.