Sanders: Trump steht nicht für die Mehrheit der US-Bürger

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Senator Bernie Sanders warnt die Deutschen davor zu glauben, alle US-Bürger stünden hinter dem europakritischen Kurs Donald Trumps: "Ich möchte, dass Angela Merkel versteht, dass Trump zwar der Präsident der USA ist, aber in vielen Punkten nicht für die Mehrheit der Amerikaner spricht", sagte Sanders der "Bild" (Mittwoch). "Die Mehrheit der Menschen in unserem Land möchte gute und enge Beziehungen zu Europa. Wir sehen Europa als Partner für unsere eigene Sicherheit und die der Welt", sagte er.

Trumps Klimapolitik stufte Sanders als Gefahr ein. "Wenn die reichste Nation der Welt nicht aggressiv gegen den Klimawandel vorgeht, dann ist das eine echte Bedrohung für die Welt", so der Senator. In Trumps bisheriger Amtszeit habe es nichts gegeben, was lobenswert gewesen wäre. "Der Haushalt, den Donald Trump vorgelegt hat, ist wahrscheinlich der schlimmste Haushalt, den ich jemals gesehen habe", erklärte Sanders und wies auf wachsende soziale Ungerechtigkeit in den USA hin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur