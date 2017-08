Sandeep Kar übernimmt als neuer Chief Strategy Officer die Leitung von Fleet Completes ehrgeizigem globalen Plan

Toronto (ots/PRNewswire) -Fleet Complete ernennt Sandeep Kar zu seinem neuen CSO sowie dasUnternehmen den Meilenstein von weltweit 250.000 AbonnentenübertrifftFleet Complete®, ein globaler Marktführer für IoT-Lösungen fürNutzfahrzeuge, kündigte heute an, dass der branchenweit renommiertestrategische Experte und Einflussnehmer Sandeep Kar dem Unternehmenals Chief Strategy Officer beigetreten ist, um die weitereEntwicklung auf internationaler Ebene voranzutreiben. Mit über250.000 Abonnenten in ganz Nordamerika, Europa und Australien hatFleet Completes ehrgeizige Unternehmensstrategie die nächsteExpansionsphase erreicht, in der der neue CSO die globaleWachstumsbeschleunigung anführt.Sandeep Kar, der in den C-Level-Kreisen der Branche als Vordenkergilt und Klarheit durch strategisches Denken fördert, bereichert dasUnternehmen durch beispielloses Fachwissen und Erfahrung mit derWachstumsförderung in einem Nutzfahrzeug-Ökosystem. Mit einerSpezialisierung in fortschrittlichen Technologien für vernetzteLieferwagen und verwandten Geschäftsmodellen diente Kar zuvor alsGlobal Vice President bei Frost & Sullivan, wo er Forschungsleiterfür Automobil- und Transportverfahren der Organisation war sowie diestrategischen Paradigmen für Produkte, Plattformen, Prozesse undPersonal neu definierte. Er tritt auf Konferenzen im Allgemeinenregelmäßig als Hauptredner auf und wird oft in bekanntenBranchenzeitschriften und -veröffentlichungen zitiert.Im Rahmen seiner Rolle wird Kar die Leitung derUnternehmensstrategie von Fleet Complete übernehmen, sowie sich dieOrganisation auf dynamisches und nachhaltiges Wachstum konzentriert,wobei ihm eine Kombination von hochmodernen IoT-Technologien,wertorientierter Ökonometrie, mobilenRessourcen-Management-Anwendungen und einer Durchdringung vonentwickelten und aufstrebenden Märkten als Motor dienen wird. Unterdiesem Leitbild wird das Unternehmen seine Reichweite vergrößern, umim Bereich Nutzfahrzeuge zu führen sowie neue Technologiestandards inder Branche zu entwickeln."Digitalisierung bedeutet für alle Bereiche der globalenNutzfahrzeugbranche eine Veränderung", kommentiert Kar, "FleetCompletes Wachstum wurde durch eine beispielhafte Kundenorientierungsowie durch intuitive Lösungen geschürt, die Kunden nicht nur helfen,Geschäftskosten zu senken, sondern auch neue Einkommensquellen zuschaffen. Ich freue mich sehr, dieser wachstumsstarken Organisationbeizutreten, sowie sie an globaler Dynamik gewinnt. Gemeinsam werdenwir leistungsstarke Innovationen und Kollaborationen innerhalb desÖkosystems vorantreiben, um unseren Kunden und Partnernbranchenführende IoT-Lösungen zu liefern. Diese neue Phase von FleetCompletes Expansion wird sich durch fortschrittliche Technologie undein Wachstum in den aktuellen sowie neuen Märkten äußern. Ich brennedarauf, dieses neue Kapitel mitschreiben sowie helfen zu dürfen, dieKadenz und Vision des Unternehmens in Einklang zu bringen. Uns stehenaufregende Zeiten bevor.""Ich freue mich sehr, Sandeep Kar in unserer Mitte begrüßen zudürfen", sagt Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Er ist einbewährter Vordenker mit enorm umfassender Branchenerfahrung sowieglobaler Perspektive und hat bereits Erfolg in der Förderung globalerStrategien bewiesen. Er wird Fleet Completes Vorhaben, aninternationaler Bekanntheit zu gewinnen, zu neuen Höhen verhelfen."Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Fleet Completehttp://www.fleetcomplete.com.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein globaler IoT-Anbieter vonerfolgskritischen Lösungen für Flotten, Assets und mobileArbeitskräfte. Seit 2000 stellt Fleet Complete Entsendungs-,Flottenverfolgungs- und mobile Ressourcenmanagement-Lösungen fürweltweit über 250.000 Abonnenten und 8.000 Unternehmen bereit. DasUnternehmen pflegt wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in denUSA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa.Es ist nach wie vor eines der wachstumsstärksten Unternehmen inNordamerika und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation undWachstum erhalten. Weitere Informationen finden Sie auffleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete,david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com,Telefon: +1-416-684-3590Original-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell