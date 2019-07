SandRidge PermianDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Per 12.07.2019, 08:06 Uhr wird für die Aktie SandRidge Permian am Heimatmarkt New York der Kurs von 1,73 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

SandRidge Permian haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 16,23 Prozent liegt SandRidge Permian 11,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,18. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der SandRidge Permian-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,22 USD. Der letzte Schlusskurs (1,73 USD) weicht somit -22,07 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (1,92 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,9 Prozent Abweichung). Die SandRidge Permian-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die SandRidge Permian-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei SandRidge Permian beträgt das aktuelle KGV 3,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 78,83. SandRidge Permian ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.