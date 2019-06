SandRidge Mississippian I: Schon gehört?

Für die Aktie SandRidge Mississippian I stehen per 15.06.2019, 19:14 Uhr 0,57 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. SandRidge Mississippian I zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SandRidge Mississippian I einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SandRidge Mississippian I jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der SandRidge Mississippian I beläuft sich mittlerweile auf 1,04 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,57 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -45,19 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,9 USD. Somit ist die Aktie mit -36,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2,7 und liegt mit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 66,68. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SandRidge Mississippian I auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. SandRidge Mississippian I weist derzeit eine Dividendenrendite von 29,17 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 24 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.