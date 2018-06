SandRidge Mississippian I: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Sandridge Mississippian Trust I":

Der Kurs der Aktie SandRidge Mississippian I stand am 29.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 1,98 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir SandRidge Mississippian I auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: SandRidge Mississippian I erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 60,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 2,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +58,07 Prozent im Branchenvergleich für SandRidge Mississippian I bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,56 Prozent im letzten Jahr. SandRidge Mississippian I lag 58,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SandRidge Mississippian I von 1,98 USD ist mit +78,38 Prozent Entfernung vom GD200 (1,11 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,35 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +46,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SandRidge Mississippian I-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für SandRidge Mississippian I in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für SandRidge Mississippian I haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. SandRidge Mississippian I bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.